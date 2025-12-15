GRANOS.- La soja cae a mínimos de siete semanas, mientras especuladores retiran sus apuestas alcistas

CAMBERRA, 15 dic (Reuters) -

Los futuros de la soja en Chicago caían el lunes, ya que los operadores liquidaban posiciones largas en respuesta a la tibia demanda de exportaciones estadounidense y a la próxima cosecha brasileña.

Los futuros del trigo retrocedían; la gran producción de Argentina y Australia se sumaba a la abundante oferta. El maíz seguía a la baja al trigo. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Chicago (CBOT) perdía un 0,1%, a US$10,75-3/4 el bushel, a las 0438 GMT, con el trigo CBOT cayendo un 0,3%, a US$5,27-1/2 el bushel, y el maíz caía un 0,1%, a US$4,40-1/2 el bushel.

Los tres cultivos han retrocedido desde los máximos de varios meses registrados en noviembre, aunque el maíz se ha mantenido mejor ante la fuerte demanda de exportación de Estados Unidos. La soja alcanzó un máximo de 17 meses de US$11,69-1/2 en noviembre, pero desde entonces ha caído alrededor de un 8%, ya que la magnitud de las compras chinas de judías estadounidenses tras la tregua comercial entre ambas naciones decepcionó a los operadores.

A pesar de que el viernes se confirmaron más ventas y de que el almacenista chino Sinograin hizo sitio para que llegaran alubias estadounidenses, las compras de China siguen estando muy por debajo de los 12 millones de toneladas que las autoridades estadounidenses dijeron que comprarían este año.

Las exportaciones de soja de EEUU en esta campaña están muy por debajo del ritmo del año pasado y la competencia aumentará a principios del año que viene, cuando el principal productor, Brasil, empiece a recoger una cosecha potencialmente récord.

Los fondos acumularon una posición larga neta masiva en los futuros de soja CBOT a mediados de noviembre, según mostraron los datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EEUU, lo que hace que el mercado sea vulnerable a episodios de liquidación de posiciones largas. Los fondos fueron importantes vendedores netos de soja y maíz el viernes, dijeron los operadores. "No hay noticias para mantener a los alcistas", afirmó Vitor Pistoia, analista de Rabobank, y añadió que los precios probablemente seguirán bajando.

Mientras tanto, el Gobierno argentino formalizó una reducción de los impuestos a la exportación de cereales y subproductos mediante la publicación de la medida en el boletín oficial. Argentina está inmersa en una cosecha récord de trigo. (Información de Peter Hobson; edición de Sherry Jacob-Phillips; edición en español de María Bayarri Cárdenas)