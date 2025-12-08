GRANOS: La soja cae a su nivel más bajo desde octubre ante la lentitud de las compras chinas

CANBERRA, 8 dic (Reuters) -

Los futuros de la soja en Chicago caían el lunes por debajo de los 11 dólares por primera vez desde octubre, en medio de especulaciones de que China no comprará suficiente soja estadounidense para sostener unos precios más altos y después de que el Gobierno estadounidense pronosticara un aumento de la siembra de soja en Estados Unidos.

Los futuros del trigo y el maíz bajaban, presionados por la abundante oferta mundial. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) bajaba un 0,8% a US$10,965 el bushel a las 0438 GMT, tras tocar los US$10,96, el nivel más bajo desde el 30 de octubre.

La soja ha caído más de un 6% desde el máximo en 17 meses de US$11,695 alcanzado el mes pasado, después de que una tregua comercial entre Washington y Pekín reanudara las compras chinas de soja estadounidense.

Sin embargo, el ritmo de las compras chinas ha decepcionado a los operadores, y la venta del viernes de 462.000 toneladas métricas eleva el total de las ventas de soja estadounidense a China a unos 2,7 millones de toneladas desde que se alcanzó la tregua.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo en octubre que China compraría rápidamente 12 millones de toneladas de soja estadounidense. La semana pasada, pareció retrasar el plazo para alcanzar ese objetivo hasta finales de febrero.

Los analistas de Citi dijeron que esperaban que China comprara 10 millones de toneladas a finales de año, bastante más de lo que la mayoría del mercado preveía.

"Esperamos que los precios de la soja sigan subiendo gracias al compromiso de China de proporcionar un suelo a las exportaciones de soja de EEUU y que alcancen los US$11,50/bu en 3 meses y los US$12,50/bu en 12 meses", escribieron en una nota.

Mientras tanto, el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, por sus siglas en inglés) dijo que los agricultores probablemente ampliarán la siembra de soja y reducirán las plantaciones de maíz y trigo para la próxima campaña comercial.

El informe mensual de oferta y demanda del USDA se publicará el martes, y los analistas esperan que la agencia aumente su estimación para las existencias finales de soja de EEUU y reduzca su proyección para las existencias finales de trigo y maíz estadounidenses, que han tenido una mayor demanda de exportación. En otros cultivos, el trigo CBOT descendía un 0,1% a US$5,35 el bushel y el maíz retrocedía un 0,1% a US$4,44 el bushel.

"A nivel mundial, parece que la demanda de trigo está repuntando", dijo Dennis Voznesenski, analista de Commonwealth Bank. "Pero la oferta es tan abundante que no parece que los precios puedan subir". (Información de Peter Hobson; Edición de Sumana Nandy y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)