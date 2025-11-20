GRANOS - La soja cae en Chicago ante dudas sobre compras de China

CANBERRA, 20 nov (Reuters) -

Los futuros de la soja de Chicago seguían cayendo el jueves desde el máximo de 17 meses alcanzado esta semana, ya que los operadores dudaban de que China comprara suficiente soja estadounidense para mantener el reciente repunte.

Los futuros del maíz y el trigo subían ligeramente. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) bajaba un 0,4% a US$11,32 el bushel a las 05:42 GMT.

El contrato alcanzó los US$11,69 y medio el martes, su nivel más alto desde junio de 2024. Los precios siguen subiendo más de un 10% desde mediados de octubre debido a las esperanzas de compras chinas.

China ha comprado más de 1.000.000 de toneladas de soja estadounidense esta semana, pero las compras tendrían que continuar a un ritmo rápido si quiere comprar los 12.000.000 de toneladas métricas que las autoridades estadounidenses dicen que se comprometió a comprar para finales de año.

Los operadores del mercado dudan de que China vaya a cumplir su promesa y afirman que esto frenará el repunte. "Los alcistas necesitarán ver más informes sobre las compras chinas", afirmó Matt Zeller, analista de StoneX, en una nota a clientes. Una fuerte subida del dólar estadounidense el miércoles, y una subida menor el jueves, también presionó los precios CBOT. Un dólar más fuerte hace que los productos agrícolas estadounidenses sean más caros para los compradores con otras divisas.

Mientras tanto, S&P Global Energy proyectó que los agricultores estadounidenses reducirían las plantaciones de maíz en 2026 en un 3,8% en comparación con 2025, mientras que aumentarían las plantaciones de soja en un 4%. Entre otros cultivos, el trigo CBOT subía un 0,2% a US$5,50-3/4 el bushel y el maíz avanzaba un 0,1% a US$4,41-3/4 el bushel. Ambos contratos han subido junto con la soja y han alcanzado máximos de varios meses en los últimos días.

Sin embargo, el mercado global de los tres cultivos está bien abastecido, lo que frena la subida de los precios.

Los grandes especuladores aumentaron su posición corta neta en los futuros de soja y maíz de la CBOT en la semana que finalizó el 30 de septiembre, mientras que recortaron su posición corta neta en trigo, según mostraron los datos reglamentarios.

(Información de Peter Hobson; Edición de Eileen Soreng y Sonia Cheema; edición en español de María Bayarri Cárdenas)