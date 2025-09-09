Granos: la soja cae en Chicago ante la falta de compras en China y espera las estimaciones de cosecha

PEKÍN, 9 sep (Reuters) -

La soja de Chicago bajaba el martes, ya que los operadores cuadraban posiciones antes de un informe clave sobre la estimación de la cosecha, mientras que la ausencia de demanda por parte del principal comprador, China, seguía pesando. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) perdía un 0,1% a US$10,32-6/8 por bushel a las 0257 GMT.

Los agentes del mercado están a la espera de los informes de oferta y demanda mundial del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) del viernes, que incluirán las estimaciones de las existencias finales mundiales de 2025-26 de trigo, maíz y soja.

Arlan Suderman, economista jefe de materias primas de StoneX, dijo que se espera que el USDA reduzca su estimación de rendimientos de la soja en el informe del viernes, de forma similar a los rendimientos del maíz.

"Una reducción no está asegurada, pero sí asumida por la industria, ya que el clima de agosto no ha sido favorable para los cultivos de maíz y soja de este año, y el clima en septiembre no es mucho mejor", agregó en una nota el lunes.

En China, las importaciones de soja registraron el mejor agosto de su historia, ya que los compradores se hicieron con grandes volúmenes procedentes de Sudamérica en el escenario de tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. El maíz bajaba un 0,24% a US$4,20-6/8 el bushel, mientras que el trigo caía un 0,14% a US$5,23 el bushel.

Según el USDA, las condiciones de los cultivos de maíz y soja en Estados Unidos empeoraron por segunda semana consecutiva la semana pasada.

Hasta el domingo, el 68% de la cosecha de maíz de Estados Unidos se calificó en condiciones buenas a excelentes, un punto porcentual menos que hace una semana, pero el más alto para esta época del año desde 2018.

Los cultivos de soja se calificaron en un 64% de buenos a excelentes, un punto menos que la semana anterior, pero ligeramente mejor que las expectativas de los analistas.

Mientras tanto, la cosecha de trigo de primavera de Estados Unidos avanzó al 85% de avance el domingo, por encima del 72% de la semana anterior y ligeramente por encima de las expectativas del mercado. (Información de Ella Cao y Lewis Jackson; edición de Sumana Nandy; edición en español de María Bayarri Cárdenas)