GRANOS - La soja cae tras tocar máximos desde junio de 2024 ante las compras chinas

CAMBERRA, 18 nov (Reuters) -

Los futuros de la soja de Chicago bajaban el martes, tras alcanzar en la sesión su nivel más alto desde junio del año pasado, después de que China aumentara sus compras de soja estadounidense.

El trigo también subía a máximos de varios meses antes de cotizar a la baja. Los futuros del maíz caían ligeramente. El contrato de soja más activo de la Bolsa de Chicago (CBOT) bajaba un 0,2% a US$11,55-1/4 el bushel, a las 0613 GMT, tras haber alcanzado los US$11,60-1/2 en las primeras operaciones.

Los precios han subido alrededor de un 14% en el último mes.

La comercializadora de granos estatal china COFCO compró el lunes al menos 14 cargamentos de soja estadounidense —alrededor de 840.000 toneladas métricas— para embarcar en diciembre y enero, dijeron operadores a Reuters.

China ha evitado en gran medida la soja estadounidense en un escenario de guerra comercial con Washington. Las compras del lunes fueron las mayores desde una cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, en Corea del Sur el mes pasado.

La Casa Blanca dijo que China había acordado comprar 12 millones de toneladas de soja estadounidense este año.

Estos grandes volúmenes justifican el repunte de la soja en las últimas semanas, dijo Dennis Voznesenski, analista de Commonwealth Bank en Sídney.

"Si China compra la cantidad de la que ha hablado, es mucha soja y no queda mucho tiempo del año para comprarla", dijo.

Mientras tanto, el procesamiento de soja en Estados Unidos superó todas las previsiones y alcanzó un récord en octubre, según el informe mensual de la Asociación Nacional de Procesadores de Oleaginosas (NOPA). El trigo CBOT bajaba un 0,5% a US$5,55-1/2 el bushel, tras haber subido a US$5,61-1/4 el martes, su nivel más alto desde julio. El maíz retrocedía un 0,2% a US$4,33-3/4 el bushel, pero se mantenía cerca del máximo de la semana pasada de US$4,42-3/4, el más alto desde junio.

La abundante oferta mundial sigue pesando sobre la soja, el maíz y el trigo. Los precios de la soja y el maíz se vieron afectados el viernes cuando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos redujo sus estimaciones de cosecha en una cantidad menor de lo que muchos analistas esperaban. (Información de Peter Hobson; edición de Subhranshu Sahu y Ronojoy Mazumdar; edición en español de Paula Villalba)