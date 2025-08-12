Granos: la soja cede ante la perspectiva de una gran cosecha en EEUU

Por Naveen Thukral

SINGAPUR, 12 ago (Reuters) -

La soja de Chicago bajaba el martes, cediendo parte de las ganancias de la sesión anterior, mientras las expectativas de una cosecha abundante en Estados Unidos pesaban sobre los precios.

La caída borró parte de las ganancias de la legumbre el lunes, que fueron provocadas por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que esperaba que China cuadruplicara sus compras de soja. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) caía un 1,1% a US$10,00 el bushel, a las 0403 GMT, tras subir casi un 2,5% el lunes.

"La declaración de Trump apoyó los precios en la última sesión, pero la realidad es que Estados Unidos está perdiendo cuota de mercado en China", dijo un comerciante de semillas oleaginosas en Singapur.

El maíz y el trigo bajaban porque los operadores cuadraron sus posiciones antes del informe mensual de oferta y demanda del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), que se espera que muestre abundantes suministros. El maíz perdía un 0,8% a los US$4,04-1/2 el bushel y el trigo caía un 0,5% hasta los US$5,12-1/4 el bushel.

Los precios de la soja estadounidense saltaron a un máximo de dos semanas el lunes después de que Trump instara a China, el mayor importador mundial de soja, a cuadruplicar sus compras antes de la fecha límite de una tregua arancelaria, aunque los analistas cuestionaron la viabilidad de cualquier acuerdo de este tipo.

China aún no ha precomprado soja de la próxima cosecha estadounidense en medio de las tensiones comerciales con Washington, un retraso inusual que ha avivado la preocupación entre los agricultores y comerciantes estadounidenses a medida que se acerca la temporada de exportación de la cosecha.

El lunes, Trump firmó que extendía una tregua arancelaria con China por otros 90 días, a solo horas de que los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos volvieran a las tasas de tres dígitos.

Las calificaciones de condición para los cultivos de maíz y soja de Estados Unidos se suavizaron en un informe semanal del USDA el lunes, aunque todavía se esperaba que los agricultores cosecharan grandes cosechas.

El USDA calificó el 72% de la cosecha de maíz como buena o excelente hasta el domingo, por debajo del 73% de la semana pasada. Fue la calificación más alta para esta época del año desde 2016.

La cosecha de soja fue calificada en un 68% de buena a excelente, por debajo del 69% de la semana pasada e igual que hace un año. Los fondos de materias primas fueron compradores netos de contratos futuros de soja y harina de soja de CBOT el lunes y vendedores netos de maíz, trigo y aceite de soja, dijeron los operadores.

(Información de Naveen Thukral; edición de Sumana Nandy y Ronojoy Mazumdar; editado en español por Irene Martínez)