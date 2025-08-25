Granos: La soja cede tras cuatro días de subidas, la demanda china limita las pérdidas

Por Naveen Thukral

SINGAPUR, 25 ago (Reuters) -

La soja de Chicago bajaba el lunes, cayendo por primera vez en cuatro sesiones, pero manteniéndose cerca de un máximo de dos meses, mientras las conversaciones sobre el regreso de China al mercado las caídas.

El maíz subía casi un 1%, aunque las ganancias se limitadas por las expectativas de una cosecha récord en Estados Unidos. El trigo avanzaba tras cerrar a la baja el viernes.

"El mercado recibió un pequeño impulso la semana pasada, cuando se habló de que los compradores chinos estaban haciendo averiguaciones, pero es difícil mantener un repunte así hasta que veamos realmente que China compra frijoles estadounidenses", dijo un operador de oleaginosas en Singapur. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) caía un 0,1%, a US$10,57 el bushel, a las 0422 GMT, tras subir el viernes a máximos de dos meses.

El maíz avanzaba un 1%, a US$4,15-1/2 el bushel, y el trigo ganaba un 0,6%, a US$5,30-1/4 el bushel.

Los rumores del mercado de que China estaba preguntando por la soja estadounidense apoyaron los precios a finales de la semana pasada, alimentando las esperanzas de que el principal comprador de soja del mundo podría poner fin a meses de ignorar los suministros estadounidenses en medio de una guerra comercial con Washington.

Los operadores, sin embargo, dijeron que no había señales claras de ninguna compra.

Las expectativas de una mayor demanda de soja estadounidense ayudaron a contrarrestar el pronóstico de un tour de cultivos de una mayor producción estadounidense.

Los agricultores estadounidenses recogerán una cosecha récord de maíz y de soja en 2025 después de un clima ideal en gran parte del Medio Oeste este verano, dijo el viernes la consultora de cultivos Pro Farmer.

Sin embargo, las condiciones secas en algunas partes del este del Medio Oeste y los focos de presión de enfermedades en Iowa pueden limitar el potencial de rendimiento de la soja, según Pro Farmer, que concluyó esta semana su recorrido anual de cuatro días por siete de los principales estados productores.

En 2025, la producción de maíz de EEUU alcanzará la cifra récord de 16.204 millones de bushels, con un rendimiento medio de 182,7 bushels por acre (bpa), y la de soja será de 4246 millones de bushels, con un rendimiento medio de 53,0 bpa.

La cosecha de soja 2025-2026 en el mayor productor de soja del mundo, Brasil, se estima en 176,5 millones de toneladas métricas, un 3% más que en el ciclo anterior, dijo el viernes la consultora AgResource.

Los grandes especuladores recortaron su posición corta neta en los futuros del maíz de la Bolsa de Chicago en la semana que finalizó el 19 de agosto, según mostraron los datos reglamentarios publicados el viernes.

El informe semanal de compromisos de operadores de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EEUU también mostró que los operadores no comerciales, incluidos los fondos de cobertura, aumentaron su posición corta neta en trigo CBOT y recortaron su posición corta neta en soja. (Información de Naveen Thukral; edición de Sumana Nandy y Himani Sarkar; editado en español por Patrycja Dobrowolska)