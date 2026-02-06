GRANOS: La soja continúa su repunte en la Bolsa de Chicago tras comentarios de Trump sobre China

Por Heather Schlitz

CHICAGO, 6 feb (Reuters) - La soja de la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT, por su sigla en inglés) ampliaba el viernes una remontada de tres días, impulsada por las declaraciones del presidente Donald Trump el miércoles de que China compraría más envíos de la oleaginosa estadounidense

* El maíz y el trigo registraban altibajos, aunque la abundante oferta mundial seguía frenando los precios de los cereales, mientras que los operadores centraban su atención en el informe sobre las cosechas mundiales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que se publicará el próximo martes

* El contrato más activo de soja de la CBOT subía 17,75 centavos, a 11,30 dólares a las 1630 GMT

* La soja alcanzó el miércoles su máximo en dos meses después de que Trump publicó que China estaba aumentando sus compras y "elevando la cuenta de soja a 20 millones de toneladas" para la temporada actual

* Esto implica que China podría comprar 8 millones de toneladas métricas adicionales de soja estadounidense en 2025/26, además de los 12 millones de toneladas ya reservadas desde que se alcanzó una tregua comercial a finales de octubre

* "El mercado da por hecho que China comprará algo", afirmó Dan Basse, presidente de AgResource Company, aunque señaló que muchos actores del sector se muestran escépticos sobre la veracidad de los comentarios de Trump

* Las declaraciones sorprendieron a los operadores, que esperaban que China dependiera en gran medida de la soja brasileña en la primera mitad de 2026

* El mercado espera que Brasil, el mayor productor y exportador de soja del mundo, produzca 181,6 millones de toneladas métricas en 2025/26, dijo el lunes la consultora StoneX, que elevó sus previsiones para la cosecha que está en curso

* En tanto, el maíz CBOT caía 2 centavos, a 4,33 dólares el bushel, retrocediendo desde el máximo de tres semanas alcanzado el jueves. El trigo CBOT bajaba 1,25 centavos, a 5,34 dólares el bushel

* Los operadores están vigilando la sequía en Argentina, aunque la abundante cosecha del año pasado en Estados Unidos y las condiciones favorables para la siembra de la segunda cosecha de maíz en Brasil han atenuado las preocupaciones

* En cuanto al trigo, los operadores han estado siguiendo de cerca el frío intenso en Estados Unidos y en las zonas de producción rusas, pero se espera que la capa de nieve limite las posibles pérdidas de cosechas. Casi todas las cosechas rusas se encontraban en condiciones normales el jueves, dijo el viceprimer ministro Dmitry Patrushev. (Reporte de Heather Schlitz en Chicago. Reporte adicional de Daphne Zhang y Lewis Jackson en Pekín y Gus Trompiz en París; edición de Diti Pujara y Matthew Lewis; Editado en Español por Ricardo Figueroa)