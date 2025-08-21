Granos: la soja de Chicago baja ante las perspectivas de rendimiento mientras el trigo y el maíz suben

PEKÍN, 21 ago (Reuters) - Los futuros de soja de Chicago bajaban el jueves después de que un recorrido por el Medio Oeste de Estados Unidos indicara perspectivas de un fuerte rendimiento. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) perdía un 0,1%, a US$10,35 por bushel, a las 0353 GMT. Los resultados del tercer día del muy observado recorrido de cultivos de Pro Farmer mostraron que Illinois tiene el recuento de vainas de soja más alto en al menos 22 años y el segundo mayor potencial de rendimiento de maíz.

El oeste de Iowa mostró perspectivas de rendimiento por encima de la media, aunque las enfermedades de los cultivos podrían amenazar los rendimientos finales.

El recorrido anual, que se prolongará hasta el jueves, es seguido muy de cerca por el mercado de cereales y especialmente escrutado este año después de que el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, por sus siglas en inglés) proyectara una cosecha de maíz de 2025 mucho mayor de lo previsto. Los futuros del maíz subían un 0,19%, a US$4,05 por bushel, apoyados en parte por la enérgica demanda de exportación.

Los exportadores vendieron 100.000 toneladas métricas de maíz estadounidense a Colombia y 125.741 toneladas métricas de maíz estadounidense a México, todo para entrega en 2025-26, según el USDA.

Sudamérica espera una gran cosecha de maíz en 2025-26. Se espera que el área de siembra de maíz de Argentina abarque unos 7,8 millones de hectáreas en 2025-26, un 9,6% más que en la temporada actual gracias a las abundantes lluvias, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Los futuros del trigo subían un 0,38% a US$5,30 por bushel, ayudados por coberturas cortas, aunque la amplia oferta mundial ejerce presión sobre el mercado.

La consultora de granos Sovecon elevó el miércoles su pronóstico para la cosecha de trigo de Rusia en 2025 a 85,4 millones de toneladas, desde los 85,2 millones de toneladas anteriores. Los fondos de materias primas fueron compradores netos de contratos de futuros de trigo, soja, maíz y harina de soja de CBOT el miércoles, dijeron los operadores. Los fondos fueron netos incluso en futuros de aceite de soja, dijeron. (Información de Ella Cao y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich y Subhranshu Sahu; editado en español por Irene Martínez)