Granos: la soja de Chicago baja sin compras de China mientras el optimismo comercial da soporte

PEKÍN, 17 sep (Reuters) -

La soja de Chicago bajaba el miércoles al comenzar la cosecha estadounidense sin nuevas compras de su principal comprador, China, aunque el optimismo sobre las conversaciones comerciales entre EEUU y China prestó cierto apoyo inicial. A las 0343 GMT, el contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) caía un 0,31% a US$10,47 por bushel.

Los precios se han visto impulsados por la noticia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, tienen previsto hablar por teléfono el viernes. China aún no ha reservado soja estadounidense de la cosecha de otoño boreal. Los agricultores estadounidenses habían cosechado el 5% de la soja y el 7% del maíz, dijo el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en un informe semanal de progreso el lunes.

Los participantes en el mercado están a la espera de más claridad sobre el tamaño de las cosechas de soja y maíz en Estados Unidos, y algunos esperan que el USDA recorte sus estimaciones de rendimiento nacional para ambos cultivos en su informe de mediados de octubre debido al reciente tiempo seco.

Arlan Suderman, economista jefe de materias primas de StoneX, señaló en una nota el martes: "Hay suficientes pruebas de un potencial de rendimiento decreciente como para justificar modestas reducciones en las estimaciones oficiales de rendimiento del USDA de septiembre".

"Pero la conclusión es que simplemente no sabremos los rendimientos de este año hasta que veamos el impacto del clima de finales de verano en el tamaño de la semilla". A pesar de los posibles recortes, se prevé que la producción de maíz estadounidense siga siendo grande. El maíz CBOT bajaba un 0,12% a US$4,29 el bushel. El trigo caía un 0,14% a US$5,33 el bushel, presionado por la amplia oferta mundial, aunque la enérgica demanda de exportación le prestó cierto apoyo.

El martes, el Ministerio de Agricultura de Francia elevó su estimación de la cosecha de trigo blando de este año a 33,3 millones de toneladas métricas, por encima de los 33,1 millones previstos hace un mes y un 29,8% superior a la cosecha de 2024. (Información de Ella Cao y Lewis Jackson; edición de Sumana Nandy y Janane Venkatraman; editado en español por Irene Martínez)