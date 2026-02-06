GRANOS: La soja de Chicago cae ante el aumento de la oferta mundial

PEKÍN, 6 feb (Reuters) -

El precio de la soja en la Bolsa de Chicago caía el viernes debido a la abundancia de la oferta mundial, retrocediendo desde el máximo de dos meses alcanzado tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que China compraría más soja estadounidense

El maíz y el trigo también registraban descensos. El contrato de soja más negociado en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) bajaba un 0,5% hasta situarse en US$11,07 el bushel, a las 0440 GMT. La semilla oleaginosa subía un 4% durante la semana

La soja alcanzó su máximo en dos meses el miércoles después de que Trump publicara que China "elevaría la cuota de soja a 20 millones de toneladas" para la temporada actual, lo que implica que China podría comprar 8 millones de toneladas métricas adicionales de soja estadounidense en 2025/26, además de los aproximadamente 12 millones de toneladas ya reservadas desde la tregua comercial de finales de octubre

"La volatilidad seguirá siendo la tónica dominante en el mercado de la soja durante algún tiempo. Sin duda, los agricultores estadounidenses esperarán que los chinos realmente cumplan con el programa de aumento de las compras", dijo Josh Lawrence, consultor asesor de IKON Commodities

Los importadores chinos de soja se enfrentan a costes mucho más elevados para traer los cargamentos adicionales de EEUU, mientras que los suministros competidores de Brasil son mucho más baratos en su temporada alta de exportación

Sin embargo, según los analistas, las compras adicionales de soja estadounidense pueden representar un gesto político por parte de Pekín, a pesar de los mayores costes, antes de la visita prevista de Trump a China en abril

Se espera que China, el mayor comprador de soja estadounidense, dependa en gran medida de la soja brasileña en la primera mitad de 2026

Se espera que Brasil, el mayor productor y exportador de soja del mundo, produzca 181,6 millones de toneladas métricas en 2025/26, según informó el lunes la consultora StoneX, que elevó sus previsiones un 2,3% con respecto a las proyecciones de enero. El maíz CBOT perdía un 0,2% hasta situarse en US$4,34 el bushel, pero subía un 1,3% esta semana. El trigo bajaba un 0,5% hasta situarse en US$5,32-3/4 el bushel, con una caída del 1% en la semana

Según los analistas, la mejora de las condiciones meteorológicas en la región del mar Negro ha frenado los precios del trigo

Los comerciantes de trigo han estado vigilando el frío intenso en las zonas productoras de EEUU y Rusia, pero se espera que la capa de nieve limite las posibles pérdidas de cosechas

Casi todos los cultivos rusos se encontraban en condiciones normales el jueves, según dijo el vice primer ministro Dmitri Patrushev. (Información de Daphne Zhang y Lewis Jackson en Pekín; edición de Eileen Soreng y Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)