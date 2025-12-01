GRANOS - La soja de Chicago cae mientras los operadores vigilan las compras de China

PEKÍN, 1 dic (Reuters) -

Los futuros de la soja en Chicago bajaban el lunes, lastrados por la abundante oferta mundial y las persistentes dudas sobre si China, el principal comprador, alcanzará el objetivo de compra de 12 millones de toneladas métricas citado por algunos responsables estadounidenses para finales de año. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) perdía un 0,4%, a US$11,3325 el bushel, a las 0357 GMT.

China comenzó a comprar soja, trigo y sorgo estadounidenses después de que Washington y Pekín alcanzaran una tregua comercial a finales de octubre. El Gobierno estadounidense ha confirmado la venta de más de 2 millones de toneladas de soja desde el 30 de octubre.

Sin embargo, la lentitud de las compras ha hecho temer que China se quede muy por debajo del objetivo de 12 millones de toneladas, cifra que Pekín no ha confirmado.

El jueves pasado, la consultora de agronegocios Agroconsult pronosticó que los agricultores brasileños cosecharían un récord de 178,1 millones de toneladas de soja en la temporada 2025/26, su primera estimación para la cosecha actual. El trigo CBOT retrocedía un 0,32%, a US$5,3675 el bushel, en un contexto de abundantes suministros mundiales.

Se espera que la cosecha de trigo 2025/26 alcance la cifra récord de 25,5 millones de toneladas, por encima de la estimación anterior de 24 millones de toneladas, gracias a unos rendimientos superiores a los previstos a medida que avanza la recolección, dijo el jueves la bolsa de cereales de Buenos Aires.

Australia también se dispone a elevar sus estimaciones de producción de trigo, cebada y colza esta semana, apoyada por las oportunas lluvias previas a la cosecha en el sur y los mayores rendimientos en el oeste, según un sondeo entre analistas. El maíz bajaba un 0,39%, a US$4,46 el bushel, tras la fuerte demanda de exportación de Estados Unidos, que llevó los precios el viernes a su nivel más alto desde principios de junio. (Información de Ella Cao y Lewis Jackson; edición de Subhranshu Sahu; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)