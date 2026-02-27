GRANOS: la soja de Chicago rebota y se encamina a segunda subida mensual; el trigo prolonga avance

YAKARTA, 27 feb (Reuters) - Los futuros de la soja de Chicago rebotaban el viernes tras una toma de beneficios en la sesión anterior, rondando su nivel más alto en más de tres meses y en camino a una segunda subida mensual

El trigo ampliaba sus ganancias a una segunda sesión, mientras que el maíz se mantenía sin cambios

El contrato de soja más activo en la Bolsa de Chicago (CBOT) sumaba un 0,15%, a US$11,65-1/4 el bushel, a las 0453 GMT. El contrato ha ganado un 9,5% en lo que va de febrero

El trigo subía un 0,39%, a US$5,76-3/4 el bushel, y el maíz se mantenía sin cambios, a US$4,43-1/2 el bushel. Ambos cereales han subido un 7,2% y un 3,62%, respectivamente, en lo que va de mes

El Gobierno de Trump ha llegado a un acuerdo sobre un plan que requeriría que las grandes refinerías de petróleo compensen al menos la mitad de las obligaciones de volúmenes de mezcla de biocombustibles a las que se ha renunciado en los últimos años bajo el programa de Exención de Pequeñas Refinerías, según tres fuentes familiarizadas con las conversaciones

Brasil, que está recogiendo una cosecha récord de soja este año, puede aumentar las exportaciones de la oleaginosa a China en 2026 en un contexto de menores envíos argentinos y a pesar de una mayor competencia de los agricultores estadounidenses, dijo el jueves un analista de Hedgepoint Global Markets

El trigo Euronext subió el jueves, apoyado por la demanda de importaciones y la relajación del euro, según los operadores

Arabia Saudí ha publicado una licitación para comprar 655.000 toneladas métricas de trigo, dijo el jueves la agencia estatal saudí de compra de cereales

India registrará probablemente uno de los meses de marzo más cálidos de su historia, con temperaturas por encima de la media en los principales estados productores de trigo y colza, lo que podría reducir los rendimientos, dijeron el jueves dos fuentes de la oficina meteorológica

Las entregas de grano de Ucrania a sus puertos del mar Negro para la exportación han aumentado un 2% en lo que va de febrero en comparación con enero, pero los volúmenes siguen estando por debajo de los niveles de febrero de 2025, dijo el jueves la empresa ferroviaria estatal Ukrzaliznytsia

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó ventas privadas de exportación de 178.000 toneladas de maíz estadounidense para su envío a Japón. De ese total, 154.000 toneladas son para entrega en la campaña 2026/27, y 24.000 toneladas son para entrega en la campaña 2027/28. (Información de Bernadette Christina; edición de Rashmi Aich; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)