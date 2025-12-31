GRANOS: La soja de Chicago se encamina a su primera subida anual en tres años

PEKÍN, 31 dic (Reuters) -

Los futuros de la soja de Chicago bajaban el miércoles, pero se encaminaban a registrar su primera subida anual en tres años, apoyados por el regreso de China al mercado estadounidense tras haberse logrado una tregua comercial a finales de octubre, aunque los abundantes suministros mundiales limitaban el avance.

Los futuros del trigo y el maíz, por su parte, se encaminaban a un tercer año consecutivo de descensos, presionados por la abundante oferta.

El contrato de soja más activo de la Bolsa de Chicago (CBOT, por sus siglas en inglés) subió un 4,9% en 2025. El trigo ha caído un 7,6% este año, mientras que el maíz ha bajado un 4%.

En el último día del año, a las 0421 GMT, el maíz caía un 0,11%, a US$4,40 el bushel, el trigo cedía un 0,24%, a US$5,09-1/2 el bushel, y la soja perdía un 0,21%, a US$10,60 el bushel.

"Los mercados globales de cereales y oleaginosas atraviesan un periodo festivo bastante típico. Las influencias externas, como el conflicto del mar Negro y si se puede alcanzar un acuerdo de paz, han seguido siendo la principal característica de los mercados", dijo Josh Lawrence, asesor de IKON Commodities en Sídney.

(Información de Ella Cao, Daphne Zhang y Lewis Jackson en Pekín; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de Jorge Ollero Castela)