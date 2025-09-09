Granos: la soja, el maíz y el trigo bajan levemente con la vista puesta en el informe de cultivos del USDA

Por Renee Hickman

CHICAGO, EEUU, 9 sep (Reuters) -

Los futuros de maíz, soja y trigo de Chicago caían ligeramente el martes, ya que los operadores cuadraban posiciones antes de las previsiones del Gobierno de Estados Unidos a finales de esta semana que están siendo seguidas de cerca como un indicador de la producción y las exportaciones de esta temporada.

* El trigo también bajaba debido a la caída de los precios de exportación rusos, según los analistas.

* Los agentes en el mercado están a la espera de las estimaciones de la oferta y la demanda mundiales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos del viernes.

* En otro informe semanal, el lunes después del cierre de las operaciones, el USDA redujo sus calificaciones de las condiciones de los cultivos de maíz y soja por segunda semana consecutiva, apoyando las expectativas del mercado de que el USDA recortará sus previsiones de rendimiento de la cosecha.

* Según Randy Place, analista de Hightower Report, los agentes del mercado esperan un pequeño recorte del rendimiento, lo que debería apoyar los precios de aquí a la publicación del informe.

* El USDA pronosticó el mes pasado una cosecha récord de maíz y una cosecha récord de soja.

* Además, la semana que viene se prevé un tiempo seco y cálido en el cinturón de cultivos del Medio Oeste estadounidense. "Esas son las condiciones ideales para que la cosecha despegue, así que esa es una gran parte de la presión actual", dijo Place.

* El informe del USDA de este viernes también será objeto de escrutinio en busca de ajustes en las exportaciones. * El contrato de soja más activo en la Bolsa de Chicago bajaba 3,75 centavos, a US$10,30 por bushel, a las 1701 GMT, mientras que el maíz CBOT perdía 1,75 centavos a US$4,20 por bushel. * El trigo CBOT bajaba 2,25 centavos a US$5,215 el bushel.

* En Rusia, el mayor proveedor mundial de trigo, los precios de exportación siguieron bajando la semana pasada, ya que algunos agricultores aceleraron las ventas de la cosecha.

(Reporte de Renee Hickman en Chicago, Gus Trompiz en París y Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín. Edición en español de Javier López de Lérida)