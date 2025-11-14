GRANOS - La soja, el maíz y el trigo caen en la Bolsa de Chicago tras datos del USDA

Por Renee Hickman

CHICAGO, 14 nov (Reuters) - Los granos en la Bolsa de Chicago (CBOT) se desplomaron el viernes, tras conocerse el informe del gobierno estadounidense sobre la cosecha y la publicación de datos de exportación que podrían dar pistas sobre las compras chinas.

* El contrato de soja más activo en la Bolsa de Chicago cayó 15,25 centavos a US$11,3125 el bushel a las 17:30 GMT.

* El Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicó sus primeras perspectivas de la oferta y la demanda mundiales desde septiembre, tras el fin del cierre de 43 días del gobierno federal estadounidense.

* El USDA fijó el rendimiento promedio del maíz estadounidense en 2025 en 186,0 bushels por acre, por debajo de los 186,7 del 12 de septiembre. Bajó su estimación de producción a 16.752 millones de bushels, desde los 16.814 millones del mes anterior.

* Para la soja, el USDA preveía un rendimiento de 53,0 bushels por acre para 2025, frente a los 53,5 bushels por acre de septiembre. La producción se proyectó en 4.253 millones de bushels, por debajo de los 4.301 millones de bushels.

* Pero el maíz y la soja cayeron cuando el mercado reaccionó a los nuevos datos, ya que el sector esperaba mayores recortes por parte de la agencia.

* La agencia también envió un resumen de seis semanas de las ventas agrícolas diarias de Estados Unidos, ofreciendo cierta claridad sobre la reciente compra de soja estadounidense por parte de China.

* Los datos del USDA mostraron que los exportadores vendieron 100.000 toneladas métricas de soja a China para entrega en 2025/2026 el 30 de octubre. Vendieron 232.000 toneladas métricas de soja a China para 2025/2026 el 3 de noviembre.

* Reuters ha informado anteriormente de que China ha iniciado modestas compras de productos agrícolas estadounidenses, pero Pekín no ha confirmado el anuncio de la Casa Blanca de 12 millones de toneladas métricas de compras de soja para finales de año.

* El maíz perdió 8,25 centavos a US$4,3325 el bushel y el trigo cayó 9,75 centavos a US$5,4250 el bushel. (Reporte de Renee Hickman en Chicago. Reporte adicional de Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín y Sybille de La Hamaide en París; Editado en Español por Ricardo Figueroa)