GRANOS - La soja, el trigo y el maíz avistan ganancias semanales a la espera de un informe de EE. UU.

PEKÍN, 14 nov (Reuters) -

La soja de Chicago subía el viernes, y se encaminaba a una ganancia semanal, ya que los operadores se posicionaban antes de un informe del gobierno de EEUU sobre la cosecha y esperaban la reanudación de las publicaciones de datos de exportación que podrían proporcionar pistas sobre las compras chinas. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subía un 0,24% a US$11,4975 el bushel a las 0524 GMT, rondando su máximo desde junio de 2024.

El Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) tiene previsto publicar sus primeras perspectivas de la oferta y la demanda mundial desde septiembre más tarde en el día.

"Los precios de la soja han subido por las expectativas de que el próximo informe del USDA reduzca la previsión de rendimiento para la soja estadounidense en la temporada 2025-26, al tiempo que eleva las proyecciones de exportación", dijo Wan Chengzhi, analista de Capital Jingdu Futures.

"Sin embargo, una preocupación importante es que China impone actualmente un arancel del 13% a la soja estadounidense. A este nivel, la soja sudamericana es más competitiva en costes, lo que limita la demanda comercial de soja estadounidense."

La agencia también publicará ese día un resumen de seis semanas de las ventas agrícolas diarias de Estados Unidos, ofreciendo claridad sobre las recientes compras chinas de soja estadounidense.

(Información de Ella Cao y Lewis Jackson; edición de Sumana Nandy y Rashmi Aich; edición en español de María Bayarri Cárdenas)