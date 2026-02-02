GRANOS: la soja, el trigo y el maíz bajan por el desplome de las materias primas

Por Heather Schlitz

CHICAGO, 2 feb (Reuters) - Los futuros de la soja, el trigo y el maíz de la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) caían el lunes, siguiendo un desplome generalizado en los mercados de materias primas y, en particular, la baja de los precios del crudo.

Los futuros de soja más activos de la Bolsa de Comercio de Chicago perdían 4 centavos, a US$10,6075 por bushel, a las 15:20 GMT. El trigo caía 9,75 centavos, a US$5,2825 por bushel, y el maíz retrocedía 3,5 centavos, a US$4,2475 por bushel.

El alza del dólar, que hace que las exportaciones estadounidenses sean menos competitivas, ha ejercido presión sobre todas las materias primas.

El dólar se aferraba a sus ganancias el lunes, mientras los inversores sopesaban cómo podría ser la Reserva Federal de Estados Unidos bajo el mandato de Kevin Warsh, que tiene una preferencia por un balance más pequeño.

"La debilidad de las energías es responsable en un 99% de lo que está sucediendo en los mercados de cereales", dijo Jim Gerlach, presidente de A/C Trading. "No se puede tener una caída del crudo del 4% al 5% y esperar que el maíz y la soja no se vean afectados".

El maíz y la soja, cuyos subproductos se usan para producir biodiésel, suelen seguir la tendencia bajista de los precios del crudo. Los futuros del crudo perdían un 5%, a US$62 por barril.

En Sudamérica, Brasil se encuentra en las primeras fases de la cosecha de lo que se prevé que sea una cosecha récord de soja. Los operadores esperan que China recurra principalmente a Brasil para sus importaciones en los próximos meses, tras la reciente ola de compras de soja estadounidense.

Las lluvias en las principales regiones agrícolas del oeste de Argentina mejoraron las condiciones de humedad del suelo, pero los cultivos de soja y maíz aún necesitarán más precipitaciones en las próximas semanas para evitar pérdidas de rendimiento. Sin embargo, la abundante y nueva cosecha de Argentina está terminando, según los operadores.

El trigo de Chicago recibió un apoyo de fondo debido al frío intenso en los cinturones de trigo de Estados Unidos y la región del mar Negro, aunque la capa de nieve ayudó a proteger los cultivos de las heladas invernales en muchas zonas.

Los operadores también están siguiendo de cerca las previsiones de fuertes heladas en Ucrania esta semana, que podrían causar daños a los cultivos.

(Reportaje de Heather Schlitz en Chicago. Contribución de Daphne Zhang y Lewis Jackson en Pekín y Michael Hogan en Hamburgo. Edición en español de Javier López de Lérida)