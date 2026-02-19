GRANOS: la soja gana terreno gracias a las perspectivas de demanda

Por Heather Schlitz

CHICAGO, EEUU, 19 feb (Reuters) -

Los futuros de soja de Chicago subían por tercera sesión consecutiva el jueves y se mantenían cerca del máximo de tres meses de la sesión anterior, ya que las previsiones de compras por parte de China y una fuerte molienda de soja proporcionaron apoyo, pero la previsión de muchas plantaciones limitaba los precios.

El trigo también subía gracias a la cobertura de posiciones cortas, mientras que el maíz bajaba debido a operaciones técnicas. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago subía 0,75 centavos, a US$11,3425 por bushel, a las 1645 GMT, tras haber alcanzado el miércoles su máximo desde mediados de noviembre.

"La historia de China está en segundo plano, pero al salir del Año Nuevo Lunar, el mercado prestará atención a si los chinos están interesados en la soja estadounidense o no", dijo Jason Ward, director de Northstar Commodity.

A principios de este mes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que China estaba considerando realizar una compra adicional de 8 millones de toneladas métricas.

En enero, la molienda de soja estadounidense alcanzó un máximo histórico para el primer mes del año, mientras que las existencias de aceite de soja alcanzaron su nivel más alto desde abril de 2023, según los datos mensuales de la Asociación Nacional de Procesadores de Semillas Oleaginosas, publicados el martes.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos prevé que la superficie dedicada al cultivo de soja en 2026 sea de 85,0 millones de acres, frente a los 81,2 millones de este año, el mínimo en seis años, y ligeramente más que la estimación promedio de los analistas, de 84,9 millones. El trigo subía 8,5 centavos, a US$5,5575 el bushel, y el maíz bajaba 2,75 centavos, a US$4,2425 el bushel.

Se espera que los agricultores estadounidenses, castigados por la caída de los precios tras la enorme cosecha de maíz del año pasado, reduzcan sus plantaciones de maíz en 2026, ya que se preparan para un cuarto año consecutivo de márgenes de ganancias reducidos o incluso pérdidas. (Reportaje de Heather Schlitz en Chicago. Reportaje adicional de Naveen Thukral y Sybille de La Hamaide; edición de Sumana Nandy, Sonia Cheema y Barbara Lewis.)