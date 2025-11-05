GRANOS. La soja gana un 1%, pero la falta de compras chinas limita las subidas

Por Naveen Thukral

SINGAPUR, 5 nov (Reuters) -

La soja de Chicago subía el miércoles, recuperando parte de las pérdidas de la sesión anterior después de que Pekín sobre los productos agrícolas estadounidenses, aunque las ganancias se veían limitadas ante las expectativas de una débil demanda china de cargamentos estadounidenses.

El maíz se mantenía sin casi variación y el trigo retrocedía, en un momento en que los descensos generalizados del mercado del crudo y de las acciones de Wall Street se sumaban al sentimiento bajista.

China suspenderá los aranceles de represalia sobre las importaciones de Estados Unidos tras la reunión de la semana pasada de sus dos líderes, incluyendo el levantamiento de los derechos sobre los productos agrícolas, confirmó Pekín el miércoles, pero las importaciones de soja de EEUU todavía se enfrentarán a un arancel del 13%.

"No creemos que esta reducción de los aranceles vaya a generar demanda de soja estadounidense en China", dijo un operador de semillas oleaginosas con sede en Singapur. "La soja estadounidense ya es más cara que la brasileña". El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) sumaba un 0,9%, a US$11,3175 el bushel, a las 0842 GMT. El maíz no tenía variación, a US$4,32 el bushel, y el trigo retrocedía un 0,1%, a US$5,495 el bushel.

La Casa Blanca ha dicho que China comprará millones de toneladas métricas de soja estadounidense en virtud del acuerdo alcanzado la semana pasada para rebajar la tensión de la guerra comercial entre ambos países, y Washington ha especificado que a finales de diciembre se debería haber reservado un volumen inicial de 12 millones de toneladas.

Sin embargo, los operadores aún no han confirmado grandes compras de suministros estadounidenses, mientras que el lunes fuentes del mercado dijeron que los importadores chinos de soja han intensificado las compras de cargamentos brasileños más baratos.

La administración de Estados Unidos permanece en gran parte cerrada, deteniendo los informes preliminares de ventas de exportación del Departamento de Agricultura de EEUU.

Los precios de la harina de soja en la bolsa china de Dalian avanzaban un 1,5% ante la cobertura de posiciones cortas.

"Los precios de la harina de soja subieron porque algunos grandes operadores redujeron gran parte de sus posiciones cortas tras el anuncio del recorte arancelario", dijo Wan Chengzhi, analista de Capital Jingdu Futures.

Los el miércoles mientras los operadores luchaban contra una fuerte venta y un aumento de la volatilidad hasta los niveles más altos en meses, después de que los temores a la valoración provocaran una.

Los futuros del maíz se veían presionados por la correduría StoneX, que elevó ligeramente su previsión del rendimiento del maíz estadounidense, una medida que contrarrestó las recientes expectativas de una disminución del potencial de rendimiento.

El martes, S&P Global Commodity Insights mantuvo sin cambios su estimación del rendimiento medio del maíz estadounidense para 2025 en 185,5 bushels por acre, pero la firma elevó sus estimaciones de superficie cosechada y producción de maíz.

En cuanto a las noticias, las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea en lo que va de temporada aumentaron en casi 1,8 millones de toneladas métricas la semana pasada, según la Comisión Europea, ya que las cifras incorporaron una parte de los datos que faltaban para el principal productor de trigo de la UE, Francia. (Información de Naveen Thukral; información adicional de Ella Cao en Pekín; edición de Rashmi Aich y Devika Syamnath; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)