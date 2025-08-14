Granos: la soja prolonga su alza tras la rebaja de la producción estadounidense

CANBERRA, 14 ago (Reuters) -

Los futuros de la soja de Chicago subían el jueves hasta su nivel más alto en seis semanas, consolidando sus ganancias después de que el Gobierno de Estados Unidos pronosticara una cosecha mucho menor de lo previsto anteriormente, pero la falta de demanda china de judías estadounidenses sigue pesando sobre los precios.

El maíz también subía, tras haber caído más de un 3% el martes hasta mínimos contractuales, después de que el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, por sus siglas en inglés) elevara sus perspectivas para la cosecha estadounidense.

El trigo subía desde el mínimo de cinco años alcanzado el miércoles, pero siguió presionado por los bajos precios del maíz y la abundante oferta mundial. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subía un 0,1% a US$10,45-1/2 el bushel a las 0443 GMT tras tocar los US$10,49-1/4, el nivel más alto desde el 3 de julio.

La soja de la CBOT acumula ahora una subida de alrededor de un 6% esta semana, impulsada primero porque el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que esperaba que China, el mayor importador, cuadruplicara sus compras a Estados Unidos y luego por el informe del USDA del martes.

El USDA recortó su estimación de la superficie plantada de soja en Estados Unidos y elevó la de maíz, sorprendiendo a los operadores por la magnitud de las revisiones.

Sin embargo, el mercado mundial de la soja sigue bien abastecido tras las grandes cosechas en Sudamérica y el rechazo de China a las judías estadounidenses ha mantenido bajos los precios en Chicago.

Los exportadores estadounidenses de soja corren el riesgo de perder miles de millones de dólares en ventas a China a medida que se prolonguen las conversaciones comerciales.

Si China no empieza a comprar, es probable que la soja CBOT recupere sus ganancias, dijo Sean Hickey, analista de Bendigo Bank Agribusiness en Australia.

"La demanda china va a ser el factor clave que marque la dirección", dijo. En otros cultivos, el maíz CBOT subía un 0,1% a US$3,97-3/4 el bushel y el trigo subía un 0,1% a US$5,07-3/4 el bushel.

Según el USDA, los agricultores estadounidenses van camino de batir un récord de cosecha de maíz. Brasil está terminando una cosecha récord, y los agricultores argentinos planean aumentar la siembra de maíz para la temporada 2025/26, dijo la bolsa de cereales de Rosario. (Información de Peter Hobson; edición de Harikrishnan Nair y Janane Venkatraman; editado en español por Irene Martínez)