Granos: La soja recupera estabilidad tras la arremetida de Trump contra China

CAMBERRA, 13 oct (Reuters) -

Los futuros de la soja de Chicago se estabilizaban el lunes después de que la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China hiciera caer los precios un 1,5% en la sesión anterior, al reducirse las esperanzas de que Pekín pusiera fin a su boicot a

Los futuros del maíz y el trigo seguían a los de la soja, subiendo ligeramente tras la fuerte caída del viernes. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT, por sus siglas en inglés) subía un 0,2%, a US$10,08-1/2 el bushel, a las 0554 GMT. El maíz de la CBOT subía un 0,1%, a US$4,13-1/4 el bushel, y el trigo subía un 0,2%, a US$4,99-1/4 el bushel.

Los tres contratos están bajo la presión de una amplia oferta mundial, precios muy por debajo de los máximos alcanzados en 2022 y el trigo a un mínimo de cinco años el viernes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que elevaría fuertemente los aranceles a China a partir del 1 de noviembre en represalia por el anuncio de Pekín de imponer tasas portuarias a los buques estadounidenses y frenar las exportaciones chinas de minerales críticos.

El estallido de proteccionismo hizo caer las bolsas globales y los precios del petróleo, aunque Trump sonó más conciliador durante el fin de semana.

Trump también puso en duda si se reuniría con el presidente Xi Jinping a finales de este mes, socavando las esperanzas de que las conversaciones pudieran conducir a una reanudación de las compras chinas de soja estadounidense. China, que normalmente compra miles de millones de dólares de soja estadounidense cada año, no ha comprado nada de la nueva cosecha y ha comprado en su lugar soja sudamericana.

Las acciones de China han hecho subir los precios de la soja en Brasil y los han hecho bajar en Estados Unidos.

Es probable que los precios recuperen algo de terreno si Trump llega a un acuerdo con Pekín y si no lo hace, dijo Vitor Pistoia.

"Veremos un precio de Chicago en torno a los US$10 el bushel hasta que tengamos un anuncio, sea un acuerdo o no, que marque una dirección clara

Mientras tanto, los agricultores estadounidenses están a la espera de un paquete de ayudas del Gobierno que, según Pistoia, sería necesario para mantener a flote a los agricultores estadounidenses y garantizar que planten la cosecha de la próxima temporada.

En los mercados de trigo, la consultora Sovecon elevó el viernes su previsión para la cosecha rusa de trigo de 2025 a 87,8 millones de toneladas métricas desde los 87,2 millones de toneladas. Rusia es el mayor exportador mundial de trigo y ha obtenido una serie de grandes cosechas.

(Información de Peter Hobson; edición de Sumana Nandy y Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)