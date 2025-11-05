GRANOS: La soja recupera terreno en la bolsa de Chicago por la tregua entre China y EEUU

Por Renee Hickman

CHICAGO, 5 nov (Reuters) - La soja en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subía el miércoles, recuperando parte de las pérdidas de la sesión anterior, ya que la confirmación de Pekín de que iba a recortar los aranceles a los productos agrícolas estadounidenses volvió a centrar la atención en la tregua comercial entre ambos países.

* Las ganancias se vieron limitadas por la ausencia de grandes compras chinas de productos agrícolas estadounidenses desde la tregua, así como por las pérdidas generalizadas en los mercados financieros.

* Los precios del trigo y el maíz en Chicago también subieron.

* China suspenderá los aranceles de represalia a las importaciones estadounidenses tras la reunión de la semana pasada de sus dos líderes, confirmó Pekín el miércoles, pero las importaciones de soja estadounidense seguirán enfrentándose a un arancel del 13%.

* La noticia supuso algunas ganancias para los futuros, según los analistas, cambiando el foco de nuevo a lo que los funcionarios estadounidenses han citado como una promesa de Pekín de comprar decenas de millones de toneladas métricas de soja estadounidense, incluyendo 12 millones en noviembre y diciembre, bajo la tregua de la semana pasada.

* "La noticia de que China está reduciendo los aranceles sobre varios productos agrícolas es positiva, junto con la simple compra técnica. La soja está recibiendo más apoyo por el repunte de la harina de soja", dijo Karl Setzer, socio de Consus Ag Consulting.

* El contrato de soja más activo en la CBOT subía 11,25 centavos, a US$11,3275 el bushel, a las 1711 GMT.

* El maíz subía 3,5 centavos, a US$4,35 el bushel y el trigo ganaba 3 centavos a US$5,3325 la fanega.

* Según Setzer, los futuros del maíz subieron gracias a las cifras récord de producción semanal de etanol.

* El trigo se mantuvo apuntalado por las conversaciones sobre el interés chino en los suministros de Estados Unidos, aunque los operadores de soja se mostraron cautos sobre los posibles volúmenes.

* Mientras tanto, el Gobierno ruso está considerando una cuota de exportación de grano de 20 millones de toneladas para la segunda mitad de la temporada, casi el doble que el año anterior, según un borrador de documento publicado por el grupo de presión de la Unión Rusa de Granos el miércoles. (Reporte de Renee Hickman en Chicago; contribución de Naveen Thukral en Singapur, Gus Trompiz en París y Ella Cao en Pekín; edición en español de Javier López de Lérida)