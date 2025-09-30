Granos: la soja registra un descenso trimestral ante la cosecha de EEUU y la demanda débil

Por Naveen Thukral

SINGAPUR, 30 sep (Reuters) -

La soja de Chicago caía por segunda sesión consecutiva el martes, y el mercado va camino de registrar pérdidas trimestrales y mensuales, en un momento en que la falta de demanda china de cargamentos estadounidenses y la presión estacional de la cosecha pesan sobre los precios.

El maíz y el trigo también caían y se encaminaban a terminar septiembre en números rojos.

"Las perspectivas para los precios de la soja estadounidense son bajistas", dijo un operador de oleaginosas en Singapur. "No hay compras del mayor importador (China), y la oferta de la nueva cosecha estadounidense está golpeando el mercado". El contrato de soja más activo en la Bolsa de Chicago caía un 0,4%, a US$10,06-1/2 el bushel, a las 0316 GMT, el maíz cedía un 0,2%, a US$4,20-3/4 el bushel, y el trigo perdía un 0,3%, a US$5,18 el bushel.

La soja terminará el tercer trimestre con un descenso de casi el 2% y el mes con una caída de más del 4%. El maíz ha ganado casi un 3% este trimestre, pero se mantiene prácticamente sin cambios en septiembre. El trigo ha perdido casi un 4% en el trimestre y más de un 3% este mes.

El clima cálido y seco del cinturón cerealista estadounidense favoreció la cosecha durante el fin de semana, y las previsiones apuntan a que esta semana seguirá la misma tónica. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos prevé una cosecha récord de maíz este año.

La cosecha de maíz de EEUU se había completado en un 18% hasta el domingo y la de soja en un 19%, dijo la agencia en un informe semanal de cultivos tras el cierre del mercado el lunes.

Mientras tanto, los exportadores estadounidenses de soja están perdiendo negocio con China en un escenario de guerra comercial entre ambos países, en la que los proveedores competidores de América Latina se están llevando su parte.

Después de que Buenos Aires suspendiera brevemente los impuestos a la exportación de grano la semana pasada, se registraron unos 40 cargamentos de soja argentina para la exportación en noviembre y diciembre, en su mayoría con destino a China. Estas compras están afectando directamente a la temporada alta de comercialización estadounidense.

Los precios de exportación del trigo ruso subieron por segunda semana consecutiva, en respuesta a la mayor demanda de los importadores, mientras se aceleraban los envíos, según los analistas. (Información de Naveen Thukral; edición de Alan Barona y Eileen Soreng; edición en español de Paula Villalba)