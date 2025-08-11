Granos: La soja repunta después de que Trump insta a China a comprar más oleaginosa a EEUU

Por Karl Plume

CHICAGO, 11 ago (Reuters) - Los futuros de la soja estadounidense subían a un máximo de dos semanas el lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que esperaba que China cuadruplicara sus compras de soja a Estados Unidos, mientras las previsiones locales de clima cálido y seco despertaron cierta preocupación por los rendimientos. * Los futuros del maíz y el trigo siguieron al alza a la soja, ya que los operadores esperaban que un aumento de las compras chinas de productos agrícolas estadounidenses pueda formar parte de un eventual acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.

* China es el mayor importador de soja del mundo, pero hasta ahora ha evitado las compras de la próxima cosecha estadounidense, ya que la tensión comercial entre Washington y Pekín ha recrudecido.

* "China está preocupada por su escasez de soja", publicó Trump en Truth Social. "Espero que China cuadruplique rápidamente sus pedidos de soja. Esta es también una forma de reducir sustancialmente el Déficit Comercial de China con Estados Unidos".

* La publicación de Trump ofreció un impulso a los mercados que se han visto lastrados por las expectativas de cosechas masivas de soja y maíz en Estados Unidos tras un clima mayormente favorable en el Medio Oeste este verano.

* "Creo que es una combinación del tuit de Trump y las previsiones. Existe la preocupación de que vamos a tener clima seco entre ahora y el final del mes y en septiembre", dijo Ted Seifried, estratega jefe de mercado de Zaner Ag Hedge.

* La soja para noviembre en Chicago subía 23,75 centavos, a US$10,1125 el bushel, a 1730 GMT, tras las mayores ganancias porcentuales del contrato en dos meses.

* El maíz de diciembre subía 2,25 centavos, a US$4,0775 el bushel, mientras que el trigo para septiembre subía 1,5 centavos, a US$5,16 el bushel.

* Los operadores también estaban cuadrando posiciones antes del informe mensual de oferta y demanda de cultivos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos del martes, que se espera que muestre mayores cosechas locales de maíz y soja.

