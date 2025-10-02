Granos: la soja repunta mientras el mercado considera las perspectivas de ventas a China

Por Heather Schlitz

CHICAGO, 2 oct (Reuters) - Los futuros de la soja de Chicago subían el jueves, prolongando un rebote del día anterior, ya que el mercado valoraba las posibilidades de una reanudación de la demanda china tras comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijeron analistas.

* El maíz y el trigo, que al igual que la soja habían tocado mínimos de varias semanas el miércoles, extendieron un rebote, con la ayuda de un dólar más débil y señales de nueva demanda de los importadores de trigo.

* El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago subía 4,75 centavos, a US$10,1775 el bushel, a las 1430 GMT. El miércoles, el contrato cayó a menos de US$10 por primera vez en siete semanas, antes de recuperarse al cierre.

* Los agricultores estadounidenses han perdido miles de millones de dólares en ventas a China, que es el mayor importador de soja y que aún no ha comprado granos de la cosecha estadounidense de otoño en el contexto de una guerra comercial con Washington.

* Trump dijo el miércoles en una publicación en las redes sociales que la soja sería uno de los principales temas de discusión cuando se reúna con su par chino, Xi Jinping, dentro de cuatro semanas.

* "Eso le dio apoyo a la soja ayer y estamos construyendo sobre eso hoy", dijo Karl Setzer, socio de Consus Ag. La subida de los precios del aceite y la harina de soja también sirvió de apoyo a la oleaginosa.

* La publicación estimuló algunas compras, pero la abundante oferta y la ausencia continua de China en el mercado estadounidense limitarán probablemente las ganancias, según operadores.

* China ha incrementado sus compras de soja de Sudamérica, incluyendo un gran volumen de Argentina la semana pasada durante una breve exención de impuestos a la exportación.

* El maíz en Chicago subía 1,5 centavos, a US$4,18 el bushel, y el trigo CBOT avanzaba 5,75 centavos, a US$5,145 el bushel.

* La fuerte demanda de trigo y las señales de retrasos en la siembra de trigo de invierno en las llanuras de Estados Unidos han dado un impulso a los futuros del trigo, con el maíz a la siga.

* El cierre del gobierno de Estados Unidos desde el miércoles, en un clima de un estancamiento político sobre la financiación del presupuesto, probablemente retrasará la publicación de datos clave de la Secretaría de Agricultura. (Reporte de Heather Schlitz en Chicago. Información adicional de Gus Trompiz en París y Peter Hobson en Canberra. Edición en español de Javier López de Lérida)