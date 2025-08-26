Granos: la soja repunta, pero limitada por la mejora de la calificación de la cosecha de EEUU

Por Naveen Thukral

SINGAPUR, 26 ago (Reuters) -

La soja de Chicago subía el martes y recuperaba parte de las pérdidas de la sesión anterior, aunque las expectativas de una cosecha abundante en Estados Unidos limitaban el alza de los precios.

El maíz repuntaba, mientras que el trigo caía ante la abundante oferta mundial. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Chicago (CBOT, por sus siglas en inglés) avanzaba un 0,6%, hasta los US$10,54 el bushel, a las 0640 GMT. El contrato bajaba en la última sesión, tras alcanzar máximos de dos meses el viernes. El maíz subía un 0,2%, a US$4,13-1/4 el bushel, y el trigo retrocedía un 0,2%, a US$5,28-1/2 el bushel.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos elevó su calificación de buena a excelente para la cosecha de soja del país y mantuvo estable su calificación de la de maíz en un informe semanal el lunes, lo que sorprendió a los analistas, que esperaban ligeros descensos.

La agencia calificó el 71% de la cosecha de maíz como buena o excelente a 24 de agosto, sin cambios respecto a la semana anterior. Aumentó la calificación de la cosecha de soja al 69%, de buena a excelente, frente al 68% de la semana anterior.

Las expectativas de una mayor producción estadounidense se producen mientras China sigue al margen del mercado en un contexto de tensiones comerciales entre Washington y Pekín.

El domingo, el embajador de China en Estados Unidos dijo que el proteccionismo estadounidense estaba socavando la cooperación agrícola con China y que los agricultores no deberían pagar el precio de la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo. Los fondos de materias primas fueron vendedores netos de contratos de futuros de soja, maíz, harina de soja y aceite de soja de CBOT y compradores netos de trigo el lunes, dijeron los operadores.