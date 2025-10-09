Granos: la soja retrocede desde máximos de tres semanas ante la abundante oferta

CAMBERRA, 9 oct (Reuters) -

Los futuros de la soja de Chicago caían el jueves ante la abundante oferta, pero los precios se mantenían cerca de máximos de tres semanas ante las expectativas de que el rendimiento de la cosecha estadounidense se sitúe por debajo de la previsión más reciente del Gobierno y las esperanzas de que China reactive las compras estadounidenses.

Los futuros del maíz se mantenían planos en un momento en que los operadores esperan una revisión a la baja de los rendimientos estadounidenses, pero aun así una cosecha récord, mientras que el trigo recuperaba algo de terreno, tras caer hacia mínimos de cinco años a principios de semana. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT, por sus siglas en inglés) bajaba un 0,2%, a US$10,27-1/4 el bushel, a las 0501 GMT, tras subir a US$10,30 a principios de la sesión.

El dólar bajaba desde los máximos de dos meses alcanzados en la sesión anterior, lo que hace que las cosechas estadounidenses sean más asequibles para los importadores, lo que puede impulsar la demanda.

Los analistas encuestados por Reuters esperan que las últimas estimaciones de rendimiento de soja y maíz del Departamento de Agricultura de Estados Unidos se reduzcan cuando la agencia reanude la presentación de datos.

Los agricultores estadounidenses están en plena recolección de las cosechas de soja y maíz de este año. China ha rechazado la soja estadounidense en un escenario de guerra comercial con el Gobierno de Donald Trump. Trump levantó los precios la semana pasada al decir que plantearía la cuestión con el presidente chino, Xi Jinping, en una reunión hacia finales de octubre.

La incertidumbre sobre el resultado de las conversaciones está creando cierto limbo en el mercado estadounidense, pero la soja estadounidense encontrará mercados de exportación incluso si China no reinicia las compras, dijo Tobin Gorey, fundador de la consultora Cornucopia. La soja de la CBOT lleva rondando los US$10 el bushel desde mediados de 2024. La cómoda oferta mundial debería mantener el mercado en torno a esos niveles, dijo Gorey.

"Los precios deberían ser bajos", añadió.

Un factor que da cierto apoyo a la soja es la amenaza de huelgas de los trabajadores de semillas oleaginosas en Argentina, un importante exportador de soja.

Pero se espera que las exportaciones de soja del principal productor, Brasil, alcancen los 102,2 millones de toneladas métricas hasta finales de octubre, superando los volúmenes anuales de todo 2024 y 2023, según mostraron los datos del grupo exportador de granos Anec.

En otros cultivos, el maíz CBOT seguía sin cambios, a US$4,22 el bushel, y el trigo avanzaba un 0,6%, a US$5,10 y medio el bushel.

(Información de Peter Hobson; edición de Subhranshu Sahu y Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)