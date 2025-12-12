GRANOS: La soja se dirige a otra caída semanal ante la abundante oferta

CANBERRA, 12 dic (Reuters) -

Los futuros de la soja de Chicago caían el viernes y se encaminaban a una segunda caída semanal consecutiva, en un momento en que el apoyo de un dólar más débil y las recientes compras chinas se vieron contrarrestados por la abundante oferta y las dudas de que China compre lo suficiente para frenar nuevos descensos.

Los futuros del trigo subían y los del maíz bajaban por las buenas ventas de exportación de Estados Unidos, pero mientras el maíz se encaminaba a una pequeña ganancia semanal, el trigo se encaminaba a una cuarta caída semanal consecutiva debido a la abundante oferta mundial, con Argentina y Australia recogiendo actualmente grandes cosechas. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) Sv1 bajaba un 0,1% a US$10,92 y un cuarto de dólar el bushel, a las 0524 GMT, y ha perdido un 1,2% desde el cierre del viernes pasado.

El trigo CBOT Wv1 subía un 0,1% a US$5,34 el bushel, pero ha perdido un 0,4% en la semana, mientras que el maíz Cv1 bajaba un 0,1% a US$4,46 y un cuarto de dólar el bushel y subió un 0,3% en la semana.

El dólar se estabilizaba tras dos días de debilitamiento, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos recortara los tipos de interés y ofreciera unas perspectivas menos restrictivas de lo esperado. Un dólar más débil hace que las cosechas estadounidenses sean más competitivas en los mercados de exportación. En noviembre, la soja alcanzó un máximo de 17 meses de US$11,695 ante el optimismo de que China compraría rápidamente grandes cantidades a Estados Unidos, pero el repunte se desvaneció cuando el ritmo real de las compras decepcionó a los operadores.

Dicho esto, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó el jueves ventas de 264.000 toneladas de soja estadounidense a China y otras 226.000 a destinos desconocidos, así como 186.000 toneladas de maíz estadounidense a destinos desconocidos.

Mientras tanto, el acopiador estatal chino Sinograin vendió la mayor parte de la soja que ofreció en una subasta de reservas estatales, dijeron operadores, la primera de lo que se espera sea una serie de ventas que dejarían espacio para más suministros estadounidenses.

"China necesitará seguir comprando grandes cantidades de soja estadounidense para mantener los precios al alza", dijo Andrew Whitelaw, analista de la consultora Episode 3.

"El mercado está bien abastecido y Brasil empezará pronto a cosechar", dijo Whitelaw.

Brasil es el mayor productor de soja. La agencia de cultivos Conab rebajó el jueves su estimación de la cosecha brasileña de 2025-26 en unas 550.000 toneladas métricas, hasta 177,12 millones de toneladas, una cantidad que sigue siendo récord.

(Información de Peter Hobson; edición de Sumana Nandy y Sherry Jacob-Phillips; edición en español de Paula Villalba)