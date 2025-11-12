GRANOS - La soja se mantiene firme a la espera de los datos de EE. UU.

PEKÍN, 12 nov (Reuters) -

La soja de Chicago subía el miércoles, mientras los operadores ajustaban posiciones antes de la publicación el viernes de los datos oficiales estadounidenses sobre la oferta y la demanda mundiales, la primera actualización en semanas, aunque la ausencia de compras a gran escala por parte de China mantuvo los precios a raya. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) ganaba un 0,6%, hasta los US$11,34 el bushel, a las 0617 GMT.

China ha iniciado modestas compras de productos agrícolas estadounidenses, después de que los líderes de ambos países se reunieran el mes pasado, pero los operadores están a la espera de grandes acuerdos de soja después de que la Casa Blanca dijera que Pekín se había comprometido a comprar 12 millones de toneladas para finales de año.

La unidad de semillas oleaginosas de la comercializadora estatal china COFCO dijo el lunes que ha firmado acuerdos para comprar soja, aceite de soja, aceite de palma y otros productos agrícolas brasileños por valor de más de US$10.000 millones. El comunicado no mencionaba ninguna compra estadounidense.

Al mismo tiempo, China está lidiando con un exceso de oferta de soja y márgenes débiles debido a las importaciones récord de los últimos meses, nublando las perspectivas de grandes compras estadounidenses.

"Para ver un mayor apoyo a la soja estadounidense, tendremos que ver que China. Pero es probable que los repuntes se vean limitados por las ventas sudamericanas ya realizadas y las abundantes existencias aún disponibles", dijo Josh Lawrence, asesor de IKON Commodities en Sídney. El maíz subía un 0,12% a US$4,32 y medio el bushel, en un momento en que el mercado seguía sin saber si la sequía y las enfermedades durante el periodo de crecimiento de la cosecha de maíz de Estados Unidos afectaron significativamente al rendimiento y la calidad. El trigo bajaba un 0,09%, a US$5,51-1/4 el bushel.

"La euforia por las compras de trigo estadounidense por parte de China parece haberse atenuado", dijo Lawrence.

Los agentes en el mercado están a la espera de que el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, por sus siglas en inglés) actualice sus estimaciones de producción y rendimiento de maíz y soja en un informe mensual el viernes.

Un sondeo entre analistas encuestados por Reuters preveía que el USDA rebajaría su estimación de rendimiento del maíz estadounidense a 184,0 bushels por acre (bpa) desde los 186,7 bpa de su anterior previsión del 12 de septiembre.

Los analistas fijaron el rendimiento de la soja estadounidense en 53,1 bpa, por debajo de la estimación del USDA del 12 de septiembre de 53,5 bpa.

(Información de Ella Cao y Lewis Jackson; edición de Sumana Nandy y Ronojoy Mazumdar; edición en español de Paula Villalba)