GRANOS-La soja se sitúa por debajo de máximos de 17 meses mientras operadores evalúan la demanda china

CAMBERRA, 24 nov (Reuters) -

Los futuros de la soja de Chicago subían ligeramente el lunes y se situaban ligeramente por debajo del máximo de 17 meses alcanzado la semana pasada, mientras los operadores se preguntaban si China compraría suficiente soja estadounidense para impulsar los precios al alza.

Los futuros del trigo y el maíz caían por cuarta sesión consecutiva ante la abundante oferta. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subía un 0,2%, a US$11,27 el bushel, a las 06:33 GMT.

El contrato alcanzó los US$11,695 el martes pasado, su nivel más alto desde junio de 2024, a medida que China aumentaba sus compras a Estados Unidos.

Los precios siguen subiendo alrededor de un 12% desde mediados de octubre.

China compró 1,584 millones de toneladas de soja estadounidense la semana pasada, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el mayor total semanal desde noviembre de 2023.

Operadores y analistas dicen que las ventas totales de Estados Unidos a China pueden estar más cerca de 2 a 3 millones de toneladas desde que las conversaciones comerciales entre China y EEUU el mes pasado pusieron fin a un boicot chino. Sin embargo, los operadores dicen que este volumen ya ha sido descontado y, con unos precios más altos que están llevando a los agricultores a vender, China ya bien abastecida de soja y Brasil ofreciendo suministros más baratos, muchos en el mercado dudan de que China siga comprando a Estados Unidos a un ritmo lo suficientemente rápido como para impulsar una nueva subida.

"El mercado está reaccionando de forma exagerada", dijo Vitor Pistoia, analista de Rabobank en Sídney, que añadió que los precios deberían bajar porque la oferta mundial es muy abundante. En otros cultivos, el maíz CBOT descendía un 0,1%, a US$4,37 el bushel, y el trigo caía un 0,1%, a US$5,3925 el bushel.

Ambos contratos alcanzaban máximos multimensuales la semana pasada.

Los grandes especuladores recortaron su posición corta neta en la soja CBOT en la semana que finalizó el 7 de octubre, según mostraron los datos reglamentarios. También recortaron su posición corta neta en trigo CBOT y aumentaron su posición corta neta en maíz. (Información de Peter Hobson; edición de Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)