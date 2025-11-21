GRANOS-La soja sigue bajando y las dudas sobre las compras chinas frenan su recuperación

CAMBERRA, 21 nov (Reuters) -

Los futuros de la soja estadounidense bajaban el viernes al final de una semana en la que las compras chinas de soja estadounidense impulsaron los precios a máximos de 17 meses, antes de que las dudas sobre si China mantendría un ritmo de compras tan rápido frenaran el repunte.

Los futuros del maíz y el trigo también caían, presionados los tres cultivos por la abundante oferta. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) bajaba un 0,1%, a US$11,21-3/4 el bushel, a las 0446 GMT. El contrato iba a terminar la semana con un descenso del 0,2%, tras alcanzar el martes los 11,50 dólares, su nivel más alto desde junio de 2024.

El maíz CBOT para entrega en marzo caía un 0,2%, a US$4,37 el bushel, pero se encaminaba a una pérdida semanal del 1,6%. El trigo retrocedía un 0,7%, a US$5,37-1/4 el bushel, y bajaba un 0,8% respecto al cierre del viernes pasado.

La soja ha subido más de un 10% desde mediados de octubre y el maíz y el trigo han alcanzado máximos de varios meses en los últimos días, impulsados por las negociaciones comerciales que han reavivado las compras chinas de productos agrícolas estadounidenses.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó el jueves que China había comprado esta semana más de 1,5 millones de toneladas de soja y 132.000 toneladas métricas de trigo blanco estadounidense.

Sin embargo, las compras de soja de China siguen estando muy lejos de los 12 millones de toneladas que las autoridades estadounidenses dijeron que prometió comprar para finales de año.

"La soja estadounidense tiene ahora un precio más alto que la brasileña", dijo Rod Baker, analista de Bendigo Agribusiness Insights.

"No nos sorprendería que las compras chinas a EEUU fueran más un goteo que una avalancha", dijo.

Los fondos de materias primas han sido vendedores netos de soja, trigo y maíz CBOT en lo que va de semana, según los operadores. Mantienen posiciones cortas netas en los tres cultivos.

El Consejo Internacional de Cereales elevó el jueves sus previsiones para 2025/26 la producción mundial de trigo y maíz. Recortó su estimación de la cosecha de soja, pero sigue esperando la segunda mayor cosecha jamás registrada.

Por su parte, la consultora Sovecon elevó su previsión de producción de trigo ruso para 2025 y afirmó que es probable que el año que viene se produzca otra cosecha abundante. (Información de Peter Hobson; edición de Rashmi Aich y Ronojoy Mazumdar; edición en español de Paula Villalba)