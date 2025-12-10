GRANOS: La soja sigue cayendo ante dudas sobre el ritmo de las compras chinas

CAMBERRA, 10 dic (Reuters) -

Los futuros de la soja de Chicago caían el miércoles por cuarta sesión consecutiva y tocaban mínimos de seis semanas, ante las dudas de que China compre suficiente soja estadounidense para evitar que los precios pierdan terreno en un mercado bien abastecido. Los futuros del trigo continuaban su racha perdedora por cuarta sesión consecutiva, después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) elevara sus estimaciones sobre la producción mundial y los inventarios de final de temporada.

El maíz también bajaba, después de subir un 1% el martes, cuando el USDA dijo que las exportaciones de EEUU serían mayores de lo que había proyectado anteriormente, dejando tras de sí unas existencias finales estadounidenses menores. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) bajaba un 0,3%, a US$10,84 el bushel, a las 0536 GMT, mientras que el trigo CBOT caía un 0,2%, a US$5,33 y medio el bushel, y el maíz cedía un 0,1%, a US$4,47 y medio el bushel.

La soja ha caído un 7% desde un máximo de 17 meses de US$11,69 y medio el mes pasado, al desvanecerse el optimismo de que China compraría rápidamente 12 millones de toneladas métricas de soja estadounidense tras acordar una tregua comercial con Washington.

El USDA ha confirmado hasta ahora unos 2,9 millones de toneladas de ventas de soja estadounidense a China desde la tregua de finales de octubre. A pesar de la lentitud de las compras chinas, el USDA mantuvo el martes sin cambios su previsión de exportaciones estadounidenses.

Mientras tanto, el clima favorable está ayudando a los cultivos de América del Sur, con el USDA manteniendo su pronóstico para la producción de soja en Brasil, el mayor productor, en un récord de 175 millones de toneladas. Argentina anunció que reducirá los impuestos a la exportación de cultivos como el trigo, la soja y el maíz, haciéndolos más competitivos en el mercado mundial de exportación.

En India, segundo productor mundial de trigo, la abundante humedad del suelo está llevando a los agricultores a sembrar cantidades récord de tierra con cultivos como el trigo, lo que probablemente aumentará la producción.

Según Dennis Voznesenski, analista del Commonwealth Bank, la oferta de trigo parece abundante, y solo la amenaza de ataques al transporte marítimo en el mar Negro ofrece margen para subidas de precios.

"Las estimaciones de producción han aumentado para las cosechas de 2025 en los principales mercados de exportación. Además, aumentan las perspectivas de producción para 2026 en los principales mercados de importación", dijo. (Información de Peter Hobson; edición de Sumana Nandy y Janane Venkatraman; edición en español de Paula Villalba)