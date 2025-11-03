GRANOS. La soja sube a máximos de 16 meses y el trigo se mantiene firme por la demanda china

Por Julie Ingwersen

CHICAGO, EEUU, 3 nov (Reuters) - Los futuros de la soja de Chicago subían el lunes a máximos de 16 meses por las expectativas de que China reanude las compras de cosecha estadounidense a gran escala, después de que ambos países llegaron a un acuerdo para desescalar su guerra comercial.

El trigo también avanzaba por las expectativas de nuevas compras chinas y el maíz seguía la tendencia alcista.

A las 18:40 GMT, la soja para enero en Chicago subía 18 centavos, a US$11,3325 por bushel, tras haber alcanzado los US$11,345, el nivel más alto en un gráfico continuo desde junio de 2024.

El trigo para diciembre CBOT subía 9 centavos, a US$5,43 el bushel, y el maíz para el mismo mes avanzaba 2,5 centavos, a US$4,34 el bushel.

Las expectativas de una renovada demanda china siguieron impulsando los mercados estadounidenses de cereales.

Los futuros de la soja, el trigo y el maíz bajaron brevemente al conocerse que importadores chinos de soja aumentaron las compras de cargamentos brasileños en los últimos días, pero los mercados volvieron a subir rápidamente.

"Todavía hay incertidumbre sobre cuál es el verdadero acuerdo con China", dijo Don Roose, presidente de U.S. Commodities. Sin embargo, dijo, "suena más positivo que negativo, así que solo añadimos más prima de riesgo al mercado".

Pero el cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos está privando a los operadores de noticias sobre nuevas ventas de exportación a través de los habituales anuncios diarios del Departamento de Agricultura (USDA).

China compró la semana pasada tres cargamentos de soja estadounidense, los primeros de la cosecha de este año. (Reporte de Julie Ingwersen; contribución de Michael Hogan en Hamburgo y Naveen Thukral en Singapur; edición en español de Javier López de Lérida)