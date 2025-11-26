GRANOS La soja sube ante el incremento de compras chinas a EE. UU.

CANBERRA, 26 nov (Reuters) -

Los futuros de la soja de Chicago subían el miércoles a Reuters que China había aumentado las compras de soja estadounidense después de una llamada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping.

Sin embargo, los precios se mantenían por debajo del máximo de 17 meses de la semana pasada en medio de dudas de que China compre tanto como dicen los responsables estadounidenses.

Los futuros del trigo cedían en un momento en que la consultora rusa IKAR predijo que el país, el mayor exportador de trigo del mundo, tendría otra gran cosecha en 2026 después de la de este año.

El maíz avanzaba, gracias a la fuerte caída de las exportaciones de Ucrania.

El contrato de soja más activo de la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subía un 0,2% a US$11,2675 el bushel a las 0610 GMT, tras haber llegado a subir hasta US$11,695 la semana pasada.

Fuentes del mercado dijeron que China ha comprado al menos 10 cargamentos de soja estadounidense desde que Trump y Xi hablaron el lunes. Trump dijo que había presionado a Xi para acelerar y aumentar las compras de Pekín de productos estadounidenses.

Esos cargamentos sumarían al menos 600.000 toneladas métricas a los casi 2 millones de toneladas de compras chinas ya confirmadas por el Gobierno estadounidense.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el martes que las compras chinas de soja estadounidense "se ajustan al calendario previsto", basándose en un acuerdo para que China compre 87,5 millones de toneladas métricas en los próximos 3 años y medio.

Pero China no ha confirmado que vaya a comprar las cantidades que dicen los representantes estadounidenses, dijo un comerciante en Australia, y agregó que esperaba que las compras chinas no alcanzaran las expectativas y que los precios bajaran.

"Creo que es un poco de espectáculo de Trump para mantener a los agricultores de su lado", dijo el comerciante.

"La soja estadounidense es la más cara que China puede comprar. Si Trump quiere llamarlos cada semana podríamos acercarnos a los números que han dicho", dijo el comerciante.

En otros cultivos, el trigo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) bajaba un 0,3% a US$5,3775 el bushel y el maíz avanzaba un 0,1% a US$4,3875 el bushel.

La CBOT Chicago cerrará el jueves por la festividad del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

(Información de Peter Hobson; edición de Rashmi Aich y Mrigank Dhaniwala; editado en español por Patrycja Dobrowolska)