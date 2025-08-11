Granos: la soja sube ante las declaraciones de Trump sobre mayores compras chinas

CANBERRA, 11 ago (Reuters) -

Los precios de la soja de Chicago subían más de un 2% el lunes después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que esperaba que China cuadruplicara sus pedidos de soja a Estados Unidos.

China es el mayor importador de soja del mundo, pero ha estado rechazando los granos estadounidenses en favor de los sudamericanos debido a las tensiones comerciales y diplomáticas. Las conversaciones comerciales entre responsables estadounidenses y chinos están en curso. "China está preocupada por su escasez de soja", publicó Trump en la red social Truth Social. "Espero que China cuadruplique rápidamente sus pedidos de soja. Esta es también una forma de reducir sustancialmente el déficit comercial de China con EEUU". El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subía un 2,1% a US$10,08 el bushel a las 0417 GMT, tras haber variado poco antes de la publicación de Trump.

Los futuros del trigo y el maíz de Chicago también subían tras el anuncio, con el trigo CBOT

un 0,9% a US$5,19 el bushel y el maíz un 0,3% a US$4,06-3/4 el bushel.

Sin embargo, los precios de los tres cultivos siguen presionados por la abundante oferta mundial. La semana pasada, el trigo cayó a mínimos de cinco años, la soja a mínimos de cuatro meses y el maíz a mínimos contractuales.

Los analistas encuestados por Reuters creen que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) elevará sus estimaciones de producción de maíz y soja en EEUU en un informe mensual previsto para el 12 de agosto.

Mientras tanto, las cosechas de trigo del hemisferio norte están inyectando grano en el mercado.

Los bajos precios parecen haber estimulado cierta demanda de exportaciones estadounidenses. Las ventas semanales de exportación de soja, maíz y trigo de EEUU fueron mayores de lo esperado la semana pasada, y el USDA ha informado de una serie de ventas relámpago de maíz en los últimos días.

Sin embargo, los especuladores siguen siendo bajistas. Los operadores no comerciales recortaron su posición corta neta en los futuros de maíz de la Bolsa de Comercio de Chicago en la semana hasta el 5 de agosto, pero ampliaron sus posiciones cortas netas en trigo y soja, según mostraron los datos reglamentarios.

Las grandes posiciones cortas hacen que los mercados sean vulnerables a episodios de cobertura de cortos que aceleran los movimientos alcistas de los precios. (Información de Peter Hobson; edición de Rashmi Aich y Harikrishnan Nair; editado en español por Irene Martínez)