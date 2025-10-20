Granos: la soja sube en Chicago ante el optimismo comercial entre EEUU y China

Por Ella Cao y Lewis Jackson

PEKÍN, 20 oct (Reuters) -

Los futuros de la soja en Chicago avanzaban el lunes, impulsados por el renovado optimismo sobre las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que creía que Pekín aceptaría un acuerdo sobre la soja. A las 0406 GMT, el contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subía un 0,76%, a 10,27-1/4 dólares por bushel.

"Los futuros de la soja suben marginalmente por algunos comentarios vagos de Trump de que cree que llegará a un acuerdo", dijo Ole Houe, director de servicios de asesoramiento de IKON Commodities en Sídney.

"A estas alturas, la mayoría de los operadores ignoran en gran medida estos comentarios, ya que el mercado se ha acostumbrado a tanta palabrería sin sustancia", añadió.

Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China parecían volver a su cauce tras semanas de nuevas amenazas de aranceles y restricciones a las exportaciones, con Trump confirmando la semana pasada que se reuniría con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur dentro de dos semanas. El maíz subía un 0,06%, hasta 4,22-3/4 dólares el bushel, tras conocerse la escasez de rendimientos que ha suscitado dudas sobre las previsiones más recientes del Gobierno, a pesar de las expectativas de una cosecha récord de maíz en Estados Unidos.

"El maíz está subiendo por los continuos rumores de que los rendimientos de maíz de EEUU no son tan buenos como se esperaba, y con la falta de información del USDA/WASDE el mercado no se atreve a venderlo todavía", dijo Houe.

El cierre de la Administración estadounidense ha privado al mercado de datos clave, como el avance de la cosecha de maíz y soja y las estimaciones actualizadas de rendimiento.

"Sin embargo, creemos que es probable que haya una fuerte venta de maíz cuando la cosecha esté en las últimas semanas, ya que EEUU tendrá que empezar a mover una cosecha récord independientemente de la cifra final de la cosecha", dijo Houe. El trigo avanzaba un 0,5%, hasta 5,06-1/4 dólares el bushel, gracias a las compras de gangas, en un momento en que los bajos precios han despertado un renovado interés de compra por parte de los importadores. No obstante, la abundante oferta mundial limitaba los avances.

(Información de Ella Cao y Lewis Jackson; edición de Subhranshu Sahu y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)