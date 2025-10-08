Granos: La soja sube por perspectivas de cosecha mediocres en EEUU

Por Karl Plume

CHICAGO, EEUU, 8 oct (Reuters) - Los futuros de la soja estadounidense subieron el miércoles por segundo día consecutivo por las expectativas de que los rendimientos de la cosecha local sean inferiores a las últimas previsiones del Gobierno y por ventas de los agricultores, que esperan noticias de las conversaciones comerciales con China y de la ayuda gubernamental.

* El maíz seguía el alza de la soja, ya que el recorte previsto de las previsiones de rendimiento apuntaló el mercado, pero las ganancias se vieron limitadas por las previsiones de una cosecha récord en Estados Unidos.

* Los futuros del trigo cotizaban mixtos y cerca de mínimos de cinco años, con los precios limitados por la fortaleza del dólar y el aumento de la oferta mundial.

* El maíz y la soja subían a pesar de la cosecha en curso en Estados Unidos. Ambos mercados han tenido dificultades para salir de los rangos recientes, ya que la paralización del Gobierno de Estados Unidos ha interrumpido los datos agrícolas y ha privado al mercado de su dirección habitual.

* Los analistas encuestados por Reuters esperan que las últimas estimaciones de rendimiento del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) se reduzcan cuando la agencia reanude la presentación de datos.

* El informe mensual sobre la oferta y la demanda del USDA, cuya publicación estaba prevista inicialmente para el jueves, no se publicará.

* "No me parece que estemos teniendo mucha presión de cosecha en la soja. Los agricultores no están vendiendo soja agresivamente a pesar de que están cosechando soja agresivamente", dijo Ted Seifried, estratega jefe de mercado de Zaner Ag Hedge.

* El optimismo de que una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de China, Xi Jinping, a finales de mes podría reactivar la compra china de soja estadounidense ofreció apoyo adicional, dijo Seifried.

* El mercado está a la espera de los detalles de un paquete de ayuda agrícola por la falta de compras de China.

* La soja también se vio respaldada por la tensión laboral en Argentina, donde los trabajadores de las procesadoras de soja convocaron una huelga esta semana.

* La soja de noviembre en la Bolsa de Chicago subía 5,75 centavos, a US$10,2775 el bushel, a las 1740 GMT, mientras que el maíz para diciembre sumaba 1,25 centavos, a US$4,21 el bushel. El trigo para el mismo mes se mantenía sin cambios en US$5,0675 el bushel.

(Contribución de Gus Trompiz en París y Peter Hobson en Canberra. Edición en español de Javier López de Lérida)