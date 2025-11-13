GRANOS - La soja toca máximos de 17 meses antes de informe de EE. UU.; la ausencia china limita el alza

Por Naveen Thukral

SINGAPUR, 13 nov (Reuters) -

La soja de Chicago avanzaba el jueves hasta alcanzar su nivel más alto en casi 17 meses, ya que las expectativas de menores rendimientos en Estados Unidos apuntalaron los precios, aunque la ausencia de compras chinas frenó las ganancias.

El trigo seguía estable, mientras que el maíz bajaba.

"El mercado de la soja está firme hoy antes del informe de EEUU, pero la compra china es clave para la dirección de los precios", dijo un bróker agrícola. "Si China no compra soja estadounidense, los precios no subirán mucho." El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subía un 0,3% a US$11,375 el bushel hacia las 0352 GMT, tras tocar su máximo desde junio de 2024 a US$11,39 el bushel más temprano en la sesión. El maíz caía un 0,2% a US$4,345 el bushel y el trigo seguía sin cambios a US$5,525 el bushel.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) publicará el viernes sus datos sobre la oferta y la demanda mundial de productos agrícolas, la primera actualización en semanas.

Un sondeo de Reuters entre analistas preveía que el USDA rebajaría su estimación de rendimiento del maíz estadounidense a 184,0 bushels por acre (bpa) desde los 186,7 bpa de su anterior previsión del 12 de septiembre y fijaría el rendimiento de la soja estadounidense en 53,1 bpa, por debajo de los 53,5 bpa anteriores.

China solo ha hecho modestas compras de productos agrícolas estadounidenses desde que los líderes de ambos países se reunieron el mes pasado, y es probable que la creciente superabundancia de soja limite su capacidad de compra.

En noticias que probablemente limiten las ganancias de los precios del trigo, la

Bolsa de Cereales de Rosario anunció que la cosecha de trigo de Argentina para 2025-26 alcanzará un nivel récord, señalando los mayores rendimientos de la cosecha en curso.

La Bolsa elevó su pronóstico de producción a 24,5 millones de toneladas métricas, un aumento de 1,5 millones de toneladas con respecto a la estimación del mes pasado.

(Información de Naveen Thukral; edición de Sumana Nandy y Subhranshu Sahu; edición en español de María Bayarri Cárdenas)