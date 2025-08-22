Granos: la soja toca pico de dos meses en Chicago

Por Heather Schlitz

CHICAGO, 22 ago (Reuters) - La soja de Chicago subió el viernes a un máximo de dos meses, ya que las fuertes exportaciones semanales, las esperanzas de que China vuelva a comprar cosechas estadounidenses y el repunte del aceite de soja contrarrestaron la presión de la oferta derivada de las condiciones favorables de los campos a nivel local.

* El maíz osciló al alza y a la baja, ya que el fuerte potencial de rendimiento mostrado por una gira por los campos estadounidenses frenó el apoyo de las abundantes exportaciones semanales. El trigo también osciló, pero retrocedió desde su máximo de tres semanas.

* El contrato de soja más activo de la Bolsa de Chicago cerró 2,5 centavos al alza, a US$10,585 por bushel, tras tocar su nivel más alto desde el 23 de junio, a US$10,595.

* La soja subió el jueves, ya que el aceite de soja se disparó casi un 5% después de que Reuters informara que el Gobierno estadounidense está a punto de pronunciarse sobre las solicitudes de exenciones para biocombustibles presentadas por pequeñas refinerías de petróleo.

* Los operadores consideraron que las autoridades podrían reasignar las obligaciones en materia de biocombustibles a las refinerías más grandes y sostener así la demanda de biocombustibles, que se fabrican con materias primas como el aceite de soja.

* Los rumores de que China está preguntando por soja estadounidense prestaron más apoyo, generando esperanzas de que el gigante asiático pudiera poner fin a meses de ignorar la oferta estadounidenses en medio de su guerra comercial con Washington. Los operadores, sin embargo, dijeron que no había señales claras de ninguna compra.

* Las expectativas de demanda desviaron la atención de los resultados de la gira anual de cultivos Pro Farmer, que confirmaron un alto potencial de rendimiento en el Medio Oeste a pesar de algunos problemas de enfermedades.

* Los agricultores estadounidenses recogerán este otoño boreal una cosecha de maíz récord de 16.204 millones de bushels, con un rendimiento medio de 182,7 bushel por acre, informó Pro Farmer.

* La cosecha de soja de Estados Unidos se prevé en 4246 millones de bushels, con un rendimiento medio de 53,0 bushels por acre, informó Pro Farmer tras concluir su gira anual de cultivos a través de siete estados principales productores de maíz y soja esta semana.

* El maíz CBOT, en tanto, cayó 0,25 centavos a US$4,115 por bushel.

Los precios alcanzaron un máximo de tres semanas el jueves, al recuperarse de los mínimos contractuales alcanzados la semana pasada.

* Las ventas semanales de exportación de maíz superaron con creces las expectativas del mercado, situándose en unos 2,8 millones de toneladas.

* El trigo CBOT cayó 2,5 centavos a US$5,2725 por bushel, después de que las esperanzas de demanda contribuyeran a que el cereal alcanzara un máximo de tres semanas el día anterior.

(Reporte de Heather Schlitz en Chicago. Reporte adicional de Gus Trompiz en París y Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín. Editado en español por Javier Leira)