Granos: la soja y el maíz caen ante las estimaciones de la cosecha estadounidense

PEKÍN, 10 sep (Reuters) -

La soja y el maíz de Chicago bajaban el miércoles, mientras los operadores cuadraban posiciones a la espera del informe sobre la oferta y la demanda mundiales del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) que se publicará el viernes.

Los analistas esperan que el organismo recorte las previsiones de rendimiento de la soja y el maíz estadounidenses, aunque se prevé que la producción siga siendo elevada.

En su anterior informe, el USDA situaba la producción de maíz en máximos históricos y las cosechas de soja en niveles récord. En la Bolsa de Chicago (CBOT), el contrato de soja más activo bajaba un 0,34% a 10,27-6/8 dólares por bushel a las 0407 GMT, con la falta de demanda del principal comprador, China, que sigue pesando en el mercado.

En Brasil, el mayor productor mundial de soja, las exportaciones de soja se estiman en 7,43 millones de toneladas en septiembre, por encima de los 6,75 millones de toneladas métricas de una semana antes, según la asociación de exportadores de granos de Brasil Anec. El maíz bajaba un 0,12% a 4,19-2/8 dólares el bushel, presionado por el tiempo favorable para la cosecha en EEUU, con previsiones de tiempo mayormente despejado en el Medio Oeste de EEUU que acelerarán el trabajo de campo esta semana. El trigo apenas variaba a 5,20-2/8 dólares el bushel.

En Rusia, el mayor proveedor mundial de trigo, los precios de exportación siguieron bajando la semana pasada, ya que algunos agricultores aumentaron las ventas de la cosecha.

Se espera que el informe del USDA del viernes muestre un ligero descenso de las existencias finales de trigo de EEUU, mientras que se prevé un aumento de las existencias mundiales de trigo, según una encuesta de analistas de Reuters. (Información de Ella Cao y Lewis Jackson; edición de Alan Barona y Rashmi Aich; editado en español por Irene Martínez)