Granos-la soja y el maíz cotizan estables a la espera de los datos del usda; el trigo, a la baja

(Actualizaciones a las 0407 GMT)

PEKÍN, 12 sep (Reuters) - La soja y el maíz de Chicago subían el jueves, en un momento en que los operadores ajustaban posiciones a la espera de los informes mensuales clave sobre las cosechas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). Los futuros del trigo retrocedían, tras alcanzar un máximo de una semana en la sesión anterior, ante los indicios de una menor presión de la oferta en la región exportadora del mar Negro. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Chicago (CBOT) subía un 0,2% a 10,02-1/2 dólares el bushel, a las 0407 GMT, y el maíz también subía un 0,19% a 4,05-1/2 dólares el bushel. El contrato de trigo en la Bolsa de Chicago (CBOT) bajaba un 0,13% a 5,78,1/2 dólares el bushel.

La presión de la cosecha de trigo del hemisferio norte está disminuyendo y el mercado está volviendo a centrarse en la escasez de suministros en la UE y en una cosecha rusa más pequeña que la de los últimos años, dijo Bergman Grains Wires en una nota. La consultora IKAR rebajó su previsión para la cosecha rusa de trigo a 82,2 millones de toneladas métricas desde 83,8 millones de toneladas, citando condiciones meteorológicas adversas. Los analistas encuestados por Reuters esperan que el Gobierno deje su pronóstico de rendimiento de soja de EEUU 2024 sin cambios y ligeramente recorte su estimación de rendimiento de maíz. Los agricultores argentinos están optando por más soja esta temporada, ya que la siembra de maíz se ha visto afectada por el clima seco y los temores de enfermedades transmitidas por la plaga de la chicharrita, dijo el miércoles la bolsa de cereales de Rosario. El clima en Brasil, el mayor productor mundial de soja, probablemente no se normalizará hasta octubre para la siembra de soja, dijo el miércoles el jefe local de la comercializadora de materias primas Cargill, señalando la probabilidad de más condiciones secas este mes. Brasil pidió a la Unión Europea que no aplique las normas de su ley de deforestación a finales de año, como estaba previsto, y solicitó su revisión para no perjudicar a las exportaciones brasileñas. La producción de energía y las exportaciones agrícolas del golfo de México se vieron parcialmente interrumpidas antes de la llegada a tierra del huracán Francine, que paralizó los envíos de combustible, soja y cereales, según informes oficiales y de operadores. Los fondos de materias primas fueron compradores netos de contratos de futuros de harina de soja, soja y trigo de la Bolsa de Chicago el miércoles y vendedores netos de futuros de maíz y aceite de soja, dijeron los operadores.

(Información de Mei Mei Chu; editado por Sherry Jacob-Phillips y Sonia Cheema; editado en español por Javi West Larrañaga)

Reuters