GRANOS: la soja y el maíz suben por la caída del dólar y el calor en Argentina

28 ene (Reuters) -

Los futuros del maíz y la soja en la Bolsa de Chicago avanzaban el miércoles, mientras el mercado se enfrentaba a la debilidad del dólar estadounidense y a unas condiciones cálidas y secas en Argentina que podrían dañar las cosechas.

Los futuros del trigo también subían. El contrato más activo de soja CBOT ganaba un 0,7%, a 10,74-1/2 dólares el bushel, a las 0539 GMT. El maíz CBOT subía un 0,5%, a 4,28-1/2 dólares el bushel, y el trigo se revalorizaba un 0,9%, a 5,27-3/4 dólares el bushel.

El dólar se acercaba a los mínimos de cuatro años alcanzados el martes. El billete verde se ha deslizado alrededor del 3% frente a una cesta de monedas principales desde el 20 de enero, en un momento en que los inversores se preocuparon por el interés del presidente de EEUU Donald Trump en Groenlandia y las políticas internas.

Un dólar más débil hace que las materias primas estadounidenses sean más baratas para los compradores con otras divisas, lo que puede impulsar la demanda.

"Ese dólar estadounidense más bajo ciertamente está haciendo cosas buenas desde una perspectiva de exportación para los precios estadounidenses", dijo Sean Hickey, analista de Bendigo Bank Agribusiness.

En Sudamérica, mientras tanto, el intenso calor y la sequía han afectado a Argentina, amenazando la producción agrícola del principal exportador mundial de harina y aceite de soja y tercer proveedor mundial de maíz.

Las principales regiones agrícolas de Argentina necesitan urgentemente lluvias, después de que en los últimos días las temperaturas alcanzaran casi los 40°C, pero no se prevé un alivio significativo hasta febrero.

Con la siembra casi terminada, la sequía está afectando al 93,1% de la superficie sembrada de maíz y al 96,2% de la de soja, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Los operadores también están vigilando de cerca el clima frío en las regiones productoras de trigo de EEUU y Rusia, dijo Hickey. "Hay un poco de preocupación sobre cómo esa capa de nieve va a proteger contra ráfagas árticas".

Sin embargo, la abundante oferta mundial de soja, maíz y trigo está manteniendo a raya los precios, que siguen muy por debajo de sus máximos de 2022.

La consultora agrícola Sovecon elevó el martes su previsión de exportación de trigo ruso para 2025/26 en 1,1 millones de toneladas métricas, hasta 45,7 millones de toneladas. Rusia es el mayor exportador de trigo.

