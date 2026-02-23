GRANOS: la soja y el trigo caen ante la incertidumbre comercial en EE. UU. tras la decisión sobre los aranceles

Por Tom Polansek

CHICAGO, 23 feb (Reuters) -

Los futuros de soja de la Bolsa de Comercio de Chicago caían el lunes, ya que los operadores trataban de evaluar el impacto en las exportaciones estadounidenses de la decisión de la Corte Suprema de anular los aranceles de importación del presidente Donald Trump.

Los futuros del trigo también bajaban, mientras que los del maíz se mantenían prácticamente sin cambios.

El viernes, Trump impuso un arancel temporal del 10% después de que la Corte Suprema anulara su anterior programa arancelario. Ordenó el inicio de nuevas investigaciones en virtud de otras leyes que, según los funcionarios, podrían dar lugar a aranceles adicionales que afectarían a muchos socios comerciales. El sábado elevó el gravamen temporal al 15% sobre las importaciones estadounidenses procedentes de todos los países, el máximo permitido por la ley.

Los operadores de cereales esperaban a ver si otros países tomarían represalias contra Estados Unidos por el aumento de los aranceles de referencia.

China, el mayor importador mundial de soja, podría ser menos propensa a realizar grandes compras de suministros estadounidenses tras la decisión de la Corte Suprema, según los analistas.

"Creo que es solo nerviosismo en torno a esa psicología: ¿qué significa esto para nuestra demanda de exportaciones en el futuro?", dijo Don Roose, presidente de U.S. Commodities en Iowa.

Los futuros de soja más activos bajaban 3,25 centavos, a US$11,50 el bushel, a las 1840 GMT. Los futuros de trigo caían 4,75 centavos, a US$5,7550 el bushel, mientras que los de maíz subían 1 centavo, a US$4,4075 el bushel.

Los operadores han estado atentos a la demanda de exportaciones estadounidenses después de que una disputa comercial con Pekín el año pasado interrumpiera las compras chinas de soja estadounidense. A finales de octubre, Washington y Pekín alcanzaron una tregua comercial que reanudó las compras de China.

"Otros países, desde Bangladés e Indonesia hasta Vietnam, también cerraron acuerdos de diversas formas para comprar productos agrícolas estadounidenses", dijo un operador alemán. "La pregunta es si estos acuerdos se abandonarán discretamente a medida que desaparezca la amenaza de los aranceles estadounidenses".

El representante comercial estadounidense Jamieson Greer dijo el domingo que ninguno de los países que alcanzaron acuerdos comerciales con Estados Unidos había comunicado su intención de retirarse tras la decisión de la Corte Suprema.

(Reporte de Tom Polansek en Chicago, Michael Hogan en Hamburgo y Naveen Thukral en Singapur; edición en Español de Manuel Farías)