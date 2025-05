Granos-la soja y el trigo suben en chicago ante la esperanza de un acuerdo eeuu-china

Por Ella Cao y Lewis Jackson

PEKÍN, 8 mayo (Reuters) - Los futuros de soja y trigo de Chicago subían el jueves después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuara un posible acuerdo comercial con un país no especificado, mientras que las próximas conversaciones entre Estados Unidos y China en Suiza también impulsaron la confianza de los inversores. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subía un 0,19% a 10,41 dólares el bushel hacia las 0427 GMT, recuperándose de tres días de pérdidas. El trigo subía un 0,23% a 5,36 dólares el bushel. Trump dijo a última hora del miércoles que anunciaría detalles sobre un "importante acuerdo comercial con representantes de un país grande y muy respetado". The New York Times informó que el acuerdo es con Reino Unido. Los mercados también siguen de cerca las relaciones entre EEUU y China, en particular tras el anuncio de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el negociador comercial jefe, Jamieson Greer, se reunirán con el máximo responsable económico de China, He Lifeng, en Suiza este fin de semana. La confianza se desplomó después de que el presidente Trump dijera el miércoles que no reduciría preventivamente los aranceles sobre los productos chinos antes de las conversaciones entre los dos países. En respuesta, la embajada de China en Washington reiteró la posición de la economía de 19 billones de dólares de que Estados Unidos debería dejar de presionarla.

China, primer importador mundial de soja, compra una parte significativa de las exportaciones estadounidenses. En Brasil, las exportaciones de soja podrían caer 900.000 toneladas en mayo con respecto a abril de este año y mayo del año pasado, hasta 12,6 millones de toneladas, a pesar de una cosecha récord, según la asociación de exportadores de cereales Anec. Se espera que las favorables condiciones meteorológicas en el Medio Oeste de EEUU favorezcan la siembra sin problemas de maíz y soja, mientras que las lluvias en el cinturón de trigo del mar Negro presionaron los precios del trigo. El maíz cotizaba estable a 4,49-2/8 dólares el bushel, rondando el mínimo de un mes, presionado por el tiempo favorable y la próxima cosecha de maíz brasileña. Los mercados también reaccionaron a la decisión de la Reserva Federal de mantener los tipos sin cambios y se están posicionando antes del informe del USDA del lunes, que ofrecerá las primeras estimaciones de oferta y demanda para el año fiscal 2026, probablemente teniendo en cuenta los impactos arancelarios, dijeron analistas y operadores. (Información de Ella Cao y Lewis Jackson; edición de Sumana Nandy y Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)