Granos: los cereales de Chicago ganan terreno con el informe del USDA en el punto de mira

PEKÍN, 11 sep (Reuters) -

La soja, el trigo y el maíz de Chicago subían el jueves, mientras los operadores cuadraban posiciones a la espera del informe sobre la oferta y la demanda en Estados Unidos. A las 0313 GMT, el contrato de soja más activo en la Bolsa de Chicago ganaba un 0,12% a US$10,26-4/8 por bushel, rompiendo dos sesiones de pérdidas. El trigo subía un 0,24% a US$5,16-2/8 el bushel, mientras que el maíz sumaba un 0,3% a US$4,18-2/8 el bushel.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) publicará el viernes su informe mensual sobre la oferta y la demanda mundiales, y los analistas prevén recortes en las previsiones de rendimiento de la soja y el maíz estadounidenses.

Algunos también anticipan que la agencia recortará sus previsiones de exportación de soja estadounidense para 2025-26 debido a la falta de demanda del principal comprador, China.

Los agricultores estadounidenses están perdiendo miles de millones de dólares en ventas de soja a China a mitad de su temporada de comercialización principal, ya que el estancamiento de las conversaciones comerciales detuvo las exportaciones y los proveedores sudamericanos rivales intervinieron para llenar el vacío.

"Si bien las negociaciones comerciales son opacas, no parece haber ningún movimiento prometedor para que Estados Unidos y China lleguen pronto a un acuerdo con respecto a la soja", dijo Sitonia Consulting en una nota el miércoles.

"La mayoría de las empresas chinas siguen reservando envíos fuera de Sudamérica. Esto significa que, incluso si hay algún tipo de acuerdo, la ventana para la soja estadounidense en China se está cerrando rápidamente".

Mientras tanto, las adecuadas existencias mundiales de trigo, desde Australia hasta Rusia, siguen limitando las ganancias.

En Sudamérica, Argentina podría reportar una producción récord de maíz en la temporada 2025-26 a medida que los agricultores se alejan de la soja y otros cultivos, dijo el miércoles la bolsa de cereales de Rosario.

La bolsa también redujo su previsión de siembra de soja para 2025-26 en un 7% interanual. Los fondos de materias primas fueron vendedores netos de futuros de soja, harina de soja, maíz y trigo en la CBOT el miércoles, dijeron los operadores.

(Información de Ella Cao y Lewis Jackson; edición de Sumana Nandy y Mrigank Dhaniwala; edición en español de María Bayarri Cárdenas)