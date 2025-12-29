GRANOS. Los cereales y la soja caen en Chicago por noticias del mar Negro y China

Por Renee Hickman

CHICAGO, 29 dic (Reuters) -

Los granos de soja caían en Chicago el lunes, con pocos negocios debido a la proximidad de las fiestas de fin de año, ya que los agentes del mercado valoraban cómo las noticias de Rusia, Ucrania y China podrían afectar a los mercados, según analistas.

* Hubo señales positivas en las conversaciones entre el presidente estadounidense Donald Trump y el de Ucrania, Volodímir Zelenski, para poner fin a la guerra en Ucrania durante el fin de semana.

* Las conversaciones, sin embargo, podrían verse socavadas por las afirmaciones rusas del lunes de que Ucrania había intentado atacar la residencia del presidente ruso Vladimir Putin en el norte de Rusia. Ucrania calificó la acusación de mentira.

* El fin de la guerra en Ucrania sería bajista para los mercados de trigo, ya que la eliminación del seguro de riesgo de guerra para el transporte marítimo abarataría las exportaciones, mientras que más puertos ucranianos podrían estar disponibles para la exportación.

* El lunes, China comenzó maniobras militares en torno a Taiwán para mostrar la capacidad de Pekín para aislar a la isla del apoyo exterior en un conflicto, poniendo a prueba la determinación de Taipéi de defenderse y su arsenal de armas de fabricación estadounidense.

* La situación supone una amenaza para la tregua comercial entre Estados Unidos y China, dijo Arlan Suderman, economista jefe de materias primas de StoneX.

* "Si bien China ha estado comprando mucha soja, aún no ha recibido los envíos, por lo que el comercio de materias primas con China se convierte en un riesgo", dijo.

* La negociación siguió siendo escasa tras las vacaciones de Navidad y, a medida que se acercaba el final del año, muchos operadores recogieron ganancias y salieron del mercado.

* El contrato de trigo más activo de la Bolsa de Chicago caía 3,75 centavos, a US$5,1525 el bushel, a las 1704 GMT. La soja perdía 8,75 centavos, a US$10,6375 el bushel, y el maíz bajaba 6,75 centavos a US$4,4325 el bushel. (Reporte de Renee Hickman en Chicago. Contribución de Michael Hogan en Hamburgo, Daphne Zhang, Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín; edición en español de Javier López de Lérida)