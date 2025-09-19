Granos: los futuros de la soja caen tras la llamada Trump-Xi; el maíz y el trigo se hunden

Por Julie Ingwersen

CHICAGO, 19 sep (Reuters) - Los futuros de la soja estadounidense cayeron a su nivel más bajo en una semana el viernes, borrando las ganancias iniciales después de que una llamada telefónica entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping no arrojara noticias sobre las exportaciones de soja, dijeron analistas.

* Los futuros de maíz y trigo siguieron a la soja a la baja. La presión adicional provino de la cosecha en curso en el Medio Oeste, incluso mientras los actores del mercado debaten el tamaño de la producción de maíz y soja de este año.

* A las 1712 GMT, la soja de noviembre del mercado de Chicago bajaba 11,25 centavos a US$10,2625 por bushel tras tocar los US$10,25, cerca de la media móvil de 50 días del contrato y su nivel más bajo desde el 11 de septiembre.

* El maíz de diciembre de Chicago bajó 1 centavo a US$4,2275 por bushel y el trigo de diciembre bajó 3,75 centavos a US$5,205 por bushel.

* La soja subió temprano por las esperanzas de que la llamada Trump-Xi podría ayudar a poner fin a una congelación en los envíos de soja entre los dos países.

* China, de lejos el mayor importador de soja del mundo, aún no ha reservado nada de la actual cosecha de soja estadounidense y en su lugar ha recurrido a los suministros sudamericanos.

* Los dos líderes avanzaron durante la llamada en un acuerdo TikTok y se comprometieron a reunirse cara a cara en poco más de un mes en Corea del Sur, pero hubo poca mención a la agricultura. Los futuros de la soja CBOT bajaron tras la llamada.

* La cosecha se está expandiendo en el cinturón maicero estadounidense. Las temperaturas inusualmente cálidas de esta semana están empujando los cultivos hacia la madurez, dijo el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

* Los operadores siguen de cerca los primeros informes de rendimiento para calibrar el impacto de las enfermedades de los cultivos y la sequía de finales del verano, que podría llevar al USDA a rebajar sus estimaciones de rendimiento el mes que viene.

* Mientras tanto, el repunte del dólar desde la rebaja de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos el miércoles también pesó sobre las materias primas cotizadas en dólares.

* Los futuros del trigo se vieron lastrados por la mejora de las perspectivas de cosecha en Australia y en el resto del mundo. (Información de Ella Cao y Lewis Jackson; edición de Eileen Soreng; edición en español de Paula Villalba y Juana Casas)