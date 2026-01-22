GRANOS: Los futuros de la soja en Chicago suben tras las conversaciones entre EE. UU. y China

22 ene (Reuters) -

Los futuros de la soja de la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subían el jueves, después de que las conversaciones entre responsables estadounidenses y chinos aumentaran las esperanzas de que China, principal importador de soja, siguiera comprando a Estados Unidos, impulsando sus ventas de exportación.

Los futuros del trigo y el maíz también avanzaban, la sequía en Argentina y el frío en la región del mar Negro, que podrían afectar a la producción. El contrato de soja más activo en CBOT subía un 0,2%, a US$10,661/2 el bushel, a las 0452 GMT. El trigo CBOT avanzaba un 0,2%, a US$5,09 el bushel, y el maíz se revalorizaba un 0,2%, a US$4,221/2 el bushel.

Los precios de los tres cultivos siguen presionados por la abundante oferta mundial. La soja ha subido desde un mínimo de cuatro años de US$9,451/4 en 2024, pero sigue muy por debajo de sus niveles en 2021-23.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, dijo que mantuvo conversaciones "positivas" con el vice primer ministro chino, He Lifeng, alimentando el optimismo de que China comprará más soja estadounidense después de cumplir una promesa hecha el año pasado de comprar 12 millones de toneladas métricas.

"Si China sigue comprando soja estadounidense, aumentará la probabilidad de una reducción interanual de los inventarios de soja de Estados Unidos", dijo un analista en Pekín.

"Esperamos que la soja y el aceite de soja estadounidenses coticen en un rango agitado pero, en general, más fuerte", dijo el analista.

Sin embargo, es probable que China aumente sus compras de soja más barata al principal productor, Brasil, que está comenzando lo que se espera que sea una cosecha récord, y podría tener una necesidad limitada de soja estadounidense en los próximos meses, a menos que sus precios caigan.

"No me sorprendería que las cosas siguieran congeladas durante un tiempo", dijo Vitor Pistoia, analista de cereales y oleaginosas de Rabobank.

Los datos semanales de inspección de las exportaciones de EEUU proporcionaron cierto apoyo a los mercados CBOT, con los volúmenes de maíz superando las expectativas y los volúmenes de trigo y soja cerca del extremo superior de las previsiones.

Los mercados bursátiles mundiales y el dólar estadounidense se revalorizaban el jueves, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonara las amenazas arancelarias y descartara arrebatar

