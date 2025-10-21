Granos: los futuros de la soja en EEUU retroceden tras máximo de un mes; el maíz y el trigo caen

Por Julie Ingwersen

CHICAGO, EEUU, 21 oct (Reuters) -

Los futuros de la soja en Chicago bajaban el martes por la toma de ganancias después de que el contrato de referencia tocó un máximo de un mes en los primeros movimientos, mientras los agentes del mercado seguían pendientes de las conversaciones entre Estados Unidos y China, dijeron analistas.

* Los futuros del maíz bajaban tras una subida de cinco sesiones y el trigo siguió la tendencia, presionado por los abundantes suministros mundiales de grano. * A las 1757 GMT, la soja para noviembre CBOT bajaba 2 centavos, a US$10,2975 por bushel, desvaneciéndose tras una subida a US$10,38, el máximo del contrato desde el 19 de septiembre. * El maíz para diciembre de CBOT caía 3,75 centavos, a US$4,195 el bushel, y el trigo para el mismo mes perdía 4,5 centavos, a US$5,0025 el bushel.

* La soja frenó un repunte de una semana vinculado a las esperanzas de nuevas compras de soja estadounidense por parte de China.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que espera llegar a un acuerdo comercial justo con el presidente chino, Xi Jinping, y que quiere que Pekín compre soja, antes de su reunión prevista con Xi en Corea del Sur la próxima semana.

* "Ya era hora de un poco de toma de ganancias", dijo Jack Scoville, vicepresidente de Price Futures Group en Chicago.

* Los futuros del maíz cayeron después de que el contrato de referencia de diciembre no logró superar la resistencia de US$4,25 por bushel, dijo Scoville. * El Departamento de Agricultura de Estados Unidos no publicó su informe mensual de producción de cultivos de octubre debido a la paralización parcial del Gobierno, y la próxima edición está prevista para el 10 de noviembre.

* La fortaleza de los mercados locales al contado prestó un apoyo a los futuros del maíz, ya que los agricultores se esfuerzan por mantener su grano fuera del mercado.

* "El agricultor, aunque ha cosechado bastante, no ha vendido nada. Ha vendido algo de soja, pero muy poco maíz", dijo Scoville.

El trigo bajó y se mantuvo cerca de su mínimo en cinco años, ya que el aumento de las estimaciones de producción de los principales países exportadores mantuvo la presión sobre la oferta. (Reporte de Julie Ingwersen; contribución de Gus Trompiz en París y Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín; edición en español de Javier López de Lérida)